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Косачев: запрет на деятельность СМИ должен быть крайней мерой

Косачев: запрет на деятельность СМИ должен быть крайней мерой

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на онлайн-конференции в рамках дискуссионного клуба «Валдай» в четверг заявил, что запрет на деятельность СМИ должен быть крайней мерой, тогда как защита массмедиа должна быть отражена в международном праве.

На конференции, в том числе, речь шла о том, что сейчас появилось много источников информации, правдивость сообщений которых требует проверки.

«В международном праве должно появиться четкое понимание, что единственным путем, легальным способом ограничения свободы действия любого СМИ является доказанная история, что это СМИ распространяет фальшивую информацию. Не альтернативную, а именно фальшивую», — сказал Косачев (цитата по РИА «Новости»).

По его мнению, оценивать журналистскую деятельность должны не «национальные оценщики», как, например, это делают в США, а «международная инстанция, которая бы пользовалась авторитетом и доверием». Сенатор признал, что это непросто, однако идти в направлении создания такой инстанции необходимо.

По его словам, деятельность тех СМИ, которые представляют в той или иной стране альтернативную точку зрения, не должна подвергаться запрету. «Запрет на деятельность средств массовой информации может быть только самой крайней мерой, исключительным случаем», — подчеркнул законодатель.

Косачев считает, что свободная конкуренция различных точек зрения рано или поздно лишила бы репутации и аудитории те СМИ, которые чрезмерно идеологизированы, «либо которые гонят фейковые новости в угоду тем, кто заказывает такую работу».

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По материалам: pnp.ru

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