Кто подставил Армению в борьбе с Covid-19: эксперт о провале работы NCDC

Влада Некрасова

ИА Newstes продолжает цикл интервью с международным экспертом по контролю зоонозных болезней и организации ветеринарного здравоохранения, лидером коалиции «Единое здоровье» (Армения) Григором Григоряном. В предыдущем интервью эксперт не исключил увеличение числа стран, желающих, вслед за США и Бразилией, заморозить участие в ВОЗ или покинуть данную международную организацию.

— Вы подозреваете, что ВОЗ каким-то образом вовлечена во внутриполитическую борьбу в США или какие-либо другие действия, которые претят ее роли глобального лидера в области здравоохранения?

— У меня есть различные подозрения, но, чтобы утверждать, что ВОЗ вовлеченa в какие-либо несоответствующие ее мандату действия в какой-либо стране, нужны доказательства, а таких доказательств у меня нет. В то же время, я предполагаю, что ВОЗ и ее справочные центры по профилактике и контролю болезней играют косвенную роль в реализации биологического компонента «Стратегии национальной безопасности США для нового столетия», в отношении которой между Республиканской и Демократической партиями США есть консенсус. Ярким доказательством этого консенсуса является представленность обеих партий в Двухпартийной комиссии США по биологической защите (US Bipartisan Commission on Biodefense), которая была раньше известна как Исследовательская комиссия США по биологической защите «Лента Орденa» (US Blue Ribbon Study Panel on Biodefense). Выходцы из этой комиссии занимали и до сих пор продолжают занимать влиятельные должности в важнейших с точки зрения разработки международных стандартов и принятия технических решений экспертных группах, комитетах и подразделениях ВОЗ, ФАО, и других международных организаций, функционирующих как под эгидой ООН, так и вне ее. Широкая представленность Комиссии США по биологической защите в ведущих международных организациях, у меня, как у эксперта, не может не вызывать подозрений в желании этой комиссии влиять на характер и направленность технических решений, принимаемых этими организациями в отношении профилактики или контроля той или иной болезни, в том числе и новой коронавирусной инфекции.

В контексте принятия технических решений, касающихся новой коронавирусной инфекции, наиболее ярким примером является избрание представителя Комиссии США по биологической защите (который по совместительству является также исполнительным вице-президентом по здравоохранению и политике альянса EcoHealth)[1] председателем Рабочей экспертной группы Международного союза охраны природы (МСОП) по здоровью дикой природы и президентом Рабочей экспертной группы МЭБ по болезням диких животных. Сегодня экспертный состав США лидирует почти во всех международных организациях, занимающихся профилактикой и контролем инфекционных болезней и курируют большинство тематических международных программ и проектов, включая запущенный ФАО, МЭБ и Интерполом совместный проект по противостоянию агро-терроризму, который будет продолжаться до 2021-го года. Нелишним будет также отметить, что почти все эксперты США, которые сегодня занимают влиятельные должности в международных организациях и работают в области профилактики и контроля инфекционных болезней, согласно имеющимся данным, являются или выходцами Армейского научно-исследовательского института США им. Уолтера Рида, который функционирует в небезызвестном Форте Детрик, или связаны с этим институтом в рамках проектов, которые реализуют Агентство по сокращению угроз (DTRA) и Агентство перспективных исследований в области обороны (DARPA) Министерства обороны США.

— То есть вы хотите сказать, что опять все нити ведут в Пентагон и к его программе по снижению биологических угроз?

— Лично для меня это однозначно. Доступные на сегодняшний день данные о деятельности этой программы в странах, которые имели неосторожность вовлечься в ее реализацию, указывают на то, что снижение биологических угроз для США осуществляется посредством сети подведомственных медицинских, медико-биологических и ветеринарных лабораторий. Почти во всех странах, в том числе и Армении, сеть этих лабораторий называется «Национальным центром по контролю и профилактике болезней» (NCDC) по аналогии с США. Одним из обязательных компонентов программы является переоснащение этих лабораторий с целью их приведения в соответствие с требованиями стандартов США для биологической безопасности лабораторий. Вопреки всем заверениям США об исключительно гражданском назначении этих лабораторий, уже есть достаточное количество достоверной информации, которая позволяет отнести их к категории объектов двойного, в том числе военного назначения. В то же время, я думаю, что никто, за исключением командования Министерства обороны США, не имеет представления о спектре возможностей этих лабораторий, как и о том, как эти возможности могут быть использованы США для подавления живой и экономической силы своего вероятного противника в военное время. В мирное же время, эти лаборатории исполняют роль гражданских объектов особого назначения, в частности для выявления и диагностики заразных болезней человека и животных.

Что же касается фактической роли этих NCDC в снижении биологических угроз на территории страны, в которой они функционируют, то история с распространением новой коронавирусной инфекции в Армении служит наглядным примером того, насколько уязвимой и беспомощной может стать страна после утраты своего суверенитета в области биологической безопасности, и как передача национальной системы биологической безопасности под внешнее управление может сказаться на безопасности страны.

По официальной легенде, первый случай Covid-19 в Армении датируется 1-ым марта текущего года у женщины, которая возвратилась из Италии, где в это время бушевала эпидемия новой коронавирусной инфекции. Ровно через три месяца Армения уже «лидировала» в регионе по количеству инфицированных на миллион населения и смертей, которые были приписаны этой инфекции национальным министерством здравоохранения. Во время своего очередного брифинга 1-го июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что количество подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции среди населения составляет 9492, из которых 194 имели фатальный исход. Он также высказал предположение, что в стране может быть около 20 тысяч инфицированных граждан, бессимптомно переносящих болезнь. Иными словами, премьер-министр просто сообщил то, о чем уже давно все знали, а именно — о бесконтрольном распространении инфекции.

— Какие работы по снижению угрозы новой коронавирусной инфекции были проведены в Армении и какова была роль NCDC в этих работах?

— По моей оценке, с профессиональной точки зрения, работ по профилактике и контролю новой коронавирусной инфекции, как таковых, в Армении не проводилось и не проводится, если не считать героическую работу армянских врачей, которые в тяжелейших условиях продолжают самоотверженно бороться не только за жизнь пациентов, но и с некомпетентностью и бездарностью руководства уполномоченных органов. Согласно данным NCDC, по состоянию на 7-е июня, в стране было подтверждено 13130 случая новой коронавирусной инфекции среди населения, из которых 272 имели летальный исход, 4014 пациентов выздоровели, и 8844 продолжали лечение в различных медицинских учреждениях. Если учесть, что среди стран региона Армения имеет самую маленькую территорию, самое маленькое население, и сеть NCDC состоящую из 12-и единиц, то такие результаты следует расценивать как катастрофический провал. И это не считая коллапса в сфере здравоохранения и практически вo всех сферах экономической деятельности, который наступил в результате политики, проводимой руководством страны в последние месяцы под вывеской профилактики и контроля новой коронавирусной инфекции. Однако Пашинян и его команда не спешат признать свои ошибки, и продолжают сваливать вину за ситуацию в стране на бывшее руководство и население, с помощью которого они пришли к власти.

Что же касается роли NCDC в так называемых работах по профилактике и контролю новой коронавирусной инфекции, то она, судя по доступной информации, заключается в управлении пробами патологического материала, включая их отбор, лабораторное тестирование, хранение и транспортировку. Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, по состоянию на 7-е июня, в лабораториях NCDC был поставлен 69171 тест на Covid-19, однако другой информации, в том числе о том, что делается с пробами патологического материала после их тестирования, не сообщается. Любопытно, что с момента объявления режима чрезвычайного положения с целью пресечения распространения новой коронавирусной инфекции в Армении, центральная лаборатория NCDC, которая осуществляет основную часть тестов на Covid-19, уже дважды приостанавливала свою работу на один день. В первый раз, работа лаборатории была приостановлена в марте, что, согласно заявлению Министерства здравоохранения, былo обусловлено заражением 14-и ее сотрудников Covid-19, которое предположительно, имело место из-за контаминации лабораторных помещений возбудителем. В заявлении говорилось, что после дезинфекции и деконтаминации помещений, лаборатория возобновит работу, что уже свидетельствовало о том, что реальная причина, по которой лаборатория была закрыта, совершенно иная, чем та, которая была объявлена Министерством.

— Почему вы так думаете?

— По той простой причине, что дезинфекция и деконтаминация лаборатории, или их помещений, имеющих какой-либо уровень биологической безопасности в течении одного дня попросту невозможна. A если учесть, что в рамках программы США по снижению биологических угроз управление биологической безопасностью лабораторий осуществляется строго в соответствии с требованиями стандартов США для биологической безопасности и Двухпартийной комиссии США по биологической защите, то причину приостановки работы лаборатории надо искать в другом месте. Для того? чтобы хотя бы отдаленно представить, что значит дезинфекция и деконтаминация лаборатории третьего уровня биологической защиты (BSL3)? вспомните из-за чего была недавно на несколько месяцев приостановлена работа лаборатории по диагностике инфекционных болезней Армейского научно-исследовательского института США им. Уолтера Рида в Форте Детрик. Руководство Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) взяло на себя ответственность за приостановку работы этой лаборатории и заявило, что исследования в лаборатории были прекращены, потому что цитирую «система очистки сточных вод не соответствовала стандартам США». От дальнейших комментариев руководство CDC отказалось, ссылаясь на национальную безопасность.

А что происходит у нас, в Армении? А в Армении, в условиях режима чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, работа лаборатории NCDC приостанавливается на один день в марте, и это обуславливается сомнительными с профессиональной точки зрения причинами. Что происходит потом? А потом, без выяснения настоящих причин приостановки работы лаборатории в марте, она опять приостанавливается в начале июня, причем без каких-либо объяснений со стороны уполномоченного органа. Все это, мягко говоря, более чем странно, и напоминает репортаж болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой о том, как ночью в Центре Лугара в Грузии что-то жгли и выбрасывали в реку, расположенную у населенного пункта Алексеевка. А если сопоставить все это с сообщениями средств массовой информации, согласно которым в рамках программы США по снижению биологических угроз в лабораториях армянского NCDC ведется тестирование эффективности энтомологического оружия, и что в Армении начали регистрироваться случаи малоизученной болезни известной под названием «синдром Кавасаки», то становится очевидно, что в сфере биологической безопасности нашей страны что-то происходит, и что это «что-то» может в дальнейшем представлять экзистенциальный риск для населения Армении и Арцаха.

Продолжение следует

[1] ИА Newstes много раз упоминало о роли альянса EcoHealth в контексте биологических экспериментов с летучими мышами и возникновении новой коронавирусной инфекции