Кто такие андрогины и как они выглядят?

Анастасия Иванова

Их опасаются и критикуют. Ими восхищаются и пытаются всячески им подражать. Они любят быть в центре внимания, но мало кто способен разгадать их тайну. Так кто же такие на самом деле эти загадочные и эпатажные андрогины?

Экскурс в историю

Первые упоминания об андрогинах встречаются в древнейшей мифологии. Загадочные существа, гармонично сочетающие в себе как мужское, так и женское начало описаны в мифах древней Греции. Поговаривают, что необычные люди обладали довольно нелепой внешностью. У них было два лица, четыре ноги и четыре ноги. К слову, передвигались они тоже весьма своеобразным способом – катились, словно колесо. И дали им название андрогины, что в дословном переводе означает andros – мужчина и gynaikos, то есть, женщина.

Но прославились древнегреческие андрогины не только благодаря своей специфической внешности. Ходили легенды, будто бы андрогины обладают невиданной силой, и сам Зевс с большим опасением поглядывал на них. Того и гляди, свергли бы своенравные андрогины его с Олимпа, а этого Бог Неба позволить не мог. И одним ударом молнии разделил Зевс несчастных на две половины. Тем самым уменьшив их силу, но даровав жизнь. Вот так с тех пор скитаются неприкаянные люди по свету, и ищут свою половину.

Современные андрогины

Сейчас сложно кого-либо удивить мужественной женщиной и женственным мужчиной. Новшества моды раз за разом удивляют и без того раскрепощенное общество. И андрогины, как никто другой, вписываются в эти нововведения. Ведь человек, определить пол которого с первого взгляда практически невозможно, является чистым холстом для дизайнеров и модельеров. Привлекательная и универсальная внешность андрогинов все чаще вынуждает мастеров индустрии моды отказываться от привычных образов и моделей в пользу необычных людей.

Мэтью Клаван

Андрогинность нередко проявляется и в самом поведении человека. Типичные ролевые стереотипы не присущи андрогинности. Наличие внешних признаков обоих полов совершенно не мешает «универсальным солдатам» создавать крепкие семьи и жить вполне обычной жизнью. Кстати тот факт, что андрогины зачастую бывают гомосексуальны, чаще всего является ошибочным.

В чем фишка третьего пола

Люди высшей расы, как гордо именуют себя сами андрогины, обладают невероятной харизмой, их энергетика буквально притягивает к себе, словно магнит. Так в чем же их секрет? Все довольно просто – они излучают искренность и не умеют притворяться. Пребывая в гармонии со своим внутренним «я», андрогины охотно делятся своим позитивом с окружающими.

Руби Роуз

ТОП-10 известных моделей-андрогинов

Как уже говорилось выше, съемки и подиум – привычная среда андрогинов. Именно там они наиболее востребованы и чувствуют себя как рыба в воде. Кому же из андрогинных моделей удалось завоевать особую популярность в фешн-индустрии?

Андреа (Андрей) Пежич.

28-летняя австралийская модель с ангельской внешностью. Глядя на фото белокурой красавицы сложно говорить о ней в мужском роде. Андрей рос в неполной семье и не исключено, что именно этот факт сыграл ключевую роль в его самоопределении. Успех пришел к Андрею в 18 лет. Именно тогда на одном из показов мод ведущие модельеры были очарованы внешностью молодого человека. Впереди его ждала ошеломляющая слава и… операция по смене пола. Что, кстати, привело к снижению популярности модели.

Саския де Брау.

Девушка довольно поздно начала карьеру манекенщицы. Однако внешность нидерландской манекенщицы, сочетающая в себе чувственность и мужественность не оставила ее без внимания зрителей. Недолго проработав простым учителем, Саския (по совету лучшей подруги) решается ворваться на мировые площадки моды и покорить их. Грандиозные планы девушки мгновенно становятся реальностью, а бренды Givenchy, Balenciaga и Versace подписывают с ней многомиллионные контракты. Всемирно известное издание Vogue дважды подряд размещало Саскию на своей главной странице.

Эрика Линдер.

Модель-андрогин из Швеции в детстве занималась музыкой и сочиняла неплохие стихи. На одном из концертов Эрику заметил представитель фешн-индустрии, но на все его предложения, касаемо работы, девушка отвечала категоричным отказом. Однако заветной мечтой Эрики было путешествовать по миру, и девушка решила, что профессия манекенщицы поможет ей осуществить свои планы. Карьера Эрики началась с того, что она «примерила» на себя образ молодого Леонардо Ди Каприо.

Марсель Кастенмиллер.

Актер и модель с андрогинной внешностью. Утонченные черты лица сделали Марселя фаворитом Exellent Models Managament и постоянным участником показов Версаче. Все свое свободное время парень предпочитает отдавать занятиям музыкой и серфингу.

Хармони Буше.

Помимо модельной карьеры Хармони известна тем, что является участницей рок-группы. Девушка с внешностью «плохого парня» не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации и счастлива в законном браке со своей давней подругой.

Став Страшко.

Модель-андрогин родом из Украины. В детстве Став с родителями переехал в Израиль. Из-за пагубных привычек отца Става, семья распалась, мать была вынуждена много работать, и будущая звезда подиумов был предоставлен самому себе. В одном из своих интервью Став признался, что был очень трудным и проблемным подросток, все свое время он проводил на улице, в компании панк-музыкантов. Однако однажды парня с необычными внешними данными заметил израильский фотограф и пригласил принять участие в одной из фотосессий. Особую популярность Страшко приобрел после съемок в рекламе Toyota.

Стас Федянин.

Российский манекенщик с детства умел привлечь к себе внимание публики, несмотря на достаточно скромный характер. В школе Стас начал снимать короткие юмористические видео и выкладывать их в интернет.

Однажды Стаса заметил представить одного московского модельного агентства и предложил работу. В то время в фешн-индустрии как раз стал невероятно знаменитым Андрей Пежич, а Стас имел сильное сходство с ним. Вот только в отличие от своего двойника, Федянин четко разграничивает профессиональную деятельность и личную жизнь. И совершенно не стремится исправить то, что дано ему природой.

Роджер Гарт.

С раннего детства итальянский манекенщик не стесняется вспышек фотокамер. Его женственные и утонченные черты лица привлекли внимание таких именитых брендов как Versace и Calvin Klein. Однако, несмотря на свою ангельскую внешность, Роджер остается настоящим мужчиной с гетеросексуальной внешностью и может похвастаться огромным количеством разбитых женских сердец.

Кристина Салинович.

Хорватская манекенщица отправилась покорять мир моды по совету своих друзей. И стоит заметить, их настойчивость помогла девушке-андрогину добиться невероятных успехов. Ungaro, Dolce & Gabbana, Hermes, Kenzo – вот далеко неполный список тех брендов, которые сдались перед Кристиной.

Рейн Дав.

Благодаря своей супер способности органично выглядеть как в мужском, так и в женском образе, американской красавице удалось ворваться в индустрию моды. Не смотря на высокий рост (около 188 см) и ярко выраженные мужские черты лица, Рейн не стала прибегать к услугам хирургов и продолжает жить в женском теле.