Кто такой омнисексуал и чем он живет

Анастасия Иванова

В современном мире каждый человек имеет право выражать собственную сексуальность в любой удобной ему форме. И если раньше все сводилось к трем основным ориентациям (гетеро, гомо и би), и было более-менее понятным, то сейчас существует несколько десятков определений, которые характеризуют разные направления. И лишь одно из них настолько многогранно и «всеядно», что в буквальном смысле обозначает абсолютное влечение к любой гендерной идентичности человека. В сексологии появился новый термин – омнисексуальность.

Кто он и как его узнать

Омнисексуал – это человек, который испытывает сексуальный интерес к людям не только женского и мужского пола, но и совершенно не против вступить в отношения с теми, чей гендер совершенно не соответствует бинарной системе. Секс не является основной составляющей для омнисексуала. Для него гораздо важнее построение гармоничных отношений с близким по духу человеком. А уж будет ли его партнер мужчиной, женщиной, гермафродитом или трансгендером – не важно. Бытует мнение, что о данном виде сексуальности в далекие времена упоминал старина Фрейд. Ведь именно он говорил о сексуальной составляющей, которая была неотъемлемой частью человеческих деяний.

Почему так

Ученые могут много и долго размышлять на предмет того, какие же причины вынуждают человека делать свой выбор в пользу той или иной сексуальной ориентации. Но сойтись в едином мнении до сих пор не удалось ни одному из них. Кто-то считает, что омнисексуальность предопределена генетическими и гормональными факторами. Кто-то же, напротив, винит во всем социальную среду человека. Именно поэтому отнести омнисексуальность только лишь к врожденным особенностям или свободному выбору достаточно сложно.

Достоверно известно лишь то, что согласно статистике, женский пол гораздо больше привержен омнисексуальности, нежели мужской. Это в своем исследовании подтвердил известный австралийский психолог Джеймс Морандини.

Путаница в понятиях

На первый взгляд омнисексуальность легко можно спутать с другими ориентациями. Часто омнисексуалам приписывают черты бисексуальных людей. Однако это не совсем верно. Основное отличие этих двух терминов кроется уже в самих их названиях. Ведь «bi» — это два, а «omni» — это все.

Ярые приверженцы омнисексуального движения уточняют, что при выборе спутника они ориентируются на собственные эмоции, ощущения, незримые вибрации. А пол человека является для них второстепенной составляющей.

Еще одним распространенным заблуждением является то, что омнисексуальность и пансексуальность – идентичные понятия. И действительно, даже в кругах представителей ЛГБТ часто эти два термина называют синонимами. Тем более что приставки этих двух слов (с латинского и греческого соответственно) переводятся одинаково – «все». Но одно различие между ними все же имеется. Дело в том, что типичный пансексуал просто привык игнорировать какой-бы то ни было пол человека, в отличие от омнисексуала, который полностью признает и осознанно принимает любой из гендеров.

Трудности, с которыми сталкиваются омнисексуалы

Подавляющему количеству омнисексуалов приходится регулярно бороться с многочисленными мифами о себе и доказывать право на существование своей идентичности. И вот лишь некоторые из наиболее распространенных стереотипов о них:

Омнисексуальность – это всего лишь способ защиты от бифобии. Не секрет, что люди с бисексуальной ориентацией подвергаются жестокой дискриминации. В том числе и среди представителей сексуальных меньшинств. Не говоря уже о тех, кто придерживается консервативных гетеросексуальных взглядов. Поэтому некоторые ошибочно полагают, что омнисексуалы предпочитают именовать себя именно так, дабы не упоминать более распространенный термин в широких кругах.Камин-аут – обязательное условие для каждого уважающего себя омнисексуала. Вовсе нет! Тем более, оглядываясь на печальный опыт некоторых мировых звезд, которые однажды набравшись смелости (ну, или просто «набравшись»), взяли и поведали всему миру о своей сексуальной идентичности. Что уж говорить о простых смертных! Тем более что некоторые представители ЛГБТ сообщества не упускают возможности лишний раз упрекнуть омнисексуалов во всех смертных грехах и обозначить, что их «чистосердечное» куда значимее «всеядных» людей. Именно поэтому не всегда стоит торопить события, особенно, если чувствуешь, что не готов к громким заявлением и бурной реакции на них.Так жить нельзя, нужно определиться. В этом случае действует одно простое правило, которое поможет тебе менее болезненно реагировать на нападки со стороны. И звучит оно примерно так: «Ты никому ничего не должен!» Быть омнисексуалом, гетеросексуалистом, гомосексуалистом, бисексуалом или вовсе не иметь влечения ни к одному из гендеров – твое личное дело.

Не стоит вступать в бесконечные споры по поводу своих предпочтений и пытаться донести до людей свою точку зрения. И уж тем более глупо под давлением всезнающих и вездесущих особ менять свою ориентацию в угоду кому-либо. Не исключено, что по истечении некоторого количества времени ты и сам можешь кардинально поменять свою точку зрения, ведь сексуальная ориентация – весьма гибкая штука, и под влиянием определенных факторов может претерпевать некоторые изменения. Но кем являться сегодня и как называть себя – решать только тебе.