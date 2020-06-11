Кудрин счел поддержку россиян в кризис недостаточной

Вадим Карасев

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Государственные меры поддержки во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть, сочли недостаточными. Такое мнение ТАСС высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Он полагает, что стоило бы организовать более широкую выдачу денег гражданам в течение нескольких месяцев. По словам Кудрина, например, на поддержку бизнеса можно было бы выделить дополнительно еще 2-3 триллиона рублей и в целом охватить более широкий круг предприятий. Он уверен, что помощь нужна не только тем компаниям, что оказались в списке наиболее пострадавших. «Если у предприятия фиксируется 30 процентов падение доходов, то оно должно получить поддержку независимо от того, относится оно к перечисленным отраслям или нет», — говорит он.

Согласно прогнозам Всемирного банка, в текущем году ВВП России может снизиться на шесть процентов. В 2021 году, по оценке аналитиков, экономика России вырастет на 2,7 процента.