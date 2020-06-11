Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кудрин счел поддержку россиян в кризис недостаточной

Кудрин счел поддержку россиян в кризис недостаточнойФото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Государственные меры поддержки во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть, сочли недостаточными. Такое мнение ТАСС высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Он полагает, что стоило бы организовать более широкую выдачу денег гражданам в течение нескольких месяцев. По словам Кудрина, например, на поддержку бизнеса можно было бы выделить дополнительно еще 2-3 триллиона рублей и в целом охватить более широкий круг предприятий. Он уверен, что помощь нужна не только тем компаниям, что оказались в списке наиболее пострадавших. «Если у предприятия фиксируется 30 процентов падение доходов, то оно должно получить поддержку независимо от того, относится оно к перечисленным отраслям или нет», — говорит он.

Согласно прогнозам Всемирного банка, в текущем году ВВП России может снизиться на шесть процентов. В 2021 году, по оценке аналитиков, экономика России вырастет на 2,7 процента.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Социальная дистанция и ношение масок: что ждет немецких школьников осенью
Социальная дистанция и ношение масок: что ждет немецких школьников
Минпросвещения России и Кружковое движение НТИ запускают первый Всероссийский конкурс кружков
Минпросвещения России и Кружковое движение НТИ запускают первый
В АГПУ продолжается онлайн-консультирование школьников по предметам
В АГПУ продолжается онлайн-консультирование школьников по предметам
Полицейские стаканом водки уговорили москвича не прыгать с 11 этажа
Полицейские стаканом водки уговорили москвича не прыгать с 11 этажа
В мире задумались о пересмотре учета смертности от коронавируса
В мире задумались о пересмотре учета смертности от коронавируса
Из нанокристаллов силицида железа теперь можно делать прямоугольники и треугольники
Из нанокристаллов силицида железа теперь можно делать прямоугольники
В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы
В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы
В программу софинансирования пенсионных накоплений внесено около ₽130 млрд
В программу софинансирования пенсионных накоплений внесено около ₽130
Кудрин счел поддержку россиян в кризис недостаточной
Кудрин счел поддержку россиян в кризис недостаточной
Отрицающего коронавирус «духовника Поклонской» обвинили в распространении фейков
Отрицающего коронавирус «духовника Поклонской» обвинили в
Нумерология денег: что о вас расскажет сумма, которая лежит в кошельке прямо сейчас?
Нумерология денег: что о вас расскажет сумма, которая лежит
Парки федеральных музеев России откроются с 16 июня
Парки федеральных музеев России откроются с 16 июня

Топ на сегодня

Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи

Еще по теме

Кудрин предсказал сильное падение экономики России
Все отрасли российской экономики сочли пострадавшими от коронавируса
Определена глубина падения российской экономики из-за коронавируса
Кудрин: российская экономика не прошла пик кризиса