Курс доллара впервые за неделю поднялся выше 69 рублей

Лидия Мартынова

Московской биржи

Курс рубля значительно снижается к доллару и евро на негативном внешнем фоне, следует из данных

Американская валюта уже на старте торгов подскочила выше 69 рублей впервые с 4 июня.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10:02 мск рос на 63 копейки — до 69,13 рубля, курс евро — на 55 копеек, до 78,48 рубля.

Brent падает на 3,43% — до 40,3 доллара за баррель.

Вслед за рублем и топливом просел и российский рынок акций. Индекс Мосбиржи к 10:07 мск уменьшился на 1,35% — до 2747,45 пункта, РТС — на 2,04%, до 1251,53 пункта.

По мнению экспертов, это происходит в связи со снижением на мировых площадках. На этой неделе ФРС США сохранила ставки и значительно ухудшила макроэкономический прогноз.