Лазерная, электро-, элос-эпиляция: как избавиться от волос на теле навсегда

Вадим Карасев

Существует очень много разных вариантов, когда дело доходит до удаления нежелательных волос на теле: от шугаринга, восковой депиляции до привычного бритья. Однако лазерная эпиляция является одним из тех способов, который гарантирует долговременный результат. Вместе с врачом-косметологом Анастасией Целищевой из клиники лазерной косметологии и anti-age-гинекологии LazerJazz разбираемся в плюсах и минусах каждого вида лазерной эпиляции.

Для начала разберем, чем депиляция отличается от эпиляции. Депиляция — это удаление волоса без повреждения ростковой зоны волосяного фолликула (бритье, воск, шугаринг, депиляционный крем и домашний эпилятор). Эпиляция — это воздействие на ростковую зону волосяного фолликула и ее разрушение (лазерная эпиляция, фотоэпиляция, электроэпиляция). В этом материале мы рассмотрим только второй вид, который обещает долгосрочный результат.

Электроэпиляция

Принцип работы

Считается, что это самый старый способ удаления нежелательных волос навсегда. В косметологии его начали применять еще в далеком 1916 году. Электроэпиляция подразумевает непосредственное введение специальной иглы к волосяному фолликулу и подачу электрического импульса, в результате он разрушается "на корню". По результатам клинических исследований наука признала электроэпиляцию на сегодняшний день единственным методом удаления волос навсегда.





Главный минус — болезненность (даже несмотря на обезболивание лидокаином), травматизация кожи с возможным рубцеванием, а также длительность процедуры (на ноги уходит около четырех часов!), — объясняет врач-косметолог Анастасия Целищева.

Кому подходит

Электроэпиляция отлично справляется с удалением седых и очень светлых волос. Еще один плюс — низкая стоимость.

Противопоказания

Заболевания сердечно-сосудистой системы; онкопатология; изменение гормонального фона организма; наличие любых имплантов и электрокардиостимулятора; кожные заболевания; чувствительность к действию электрического импульса; наличие инфекций кожных покровов; аллергические реакции на металл (так как иглы-электроды для электроэпиляции изготавливаются из медицинской стали); беременность и кормление грудью; варикоз нижних конечностей (в случае эпиляции ног); внутриматочная спираль (если удаление волос выполняется в зоне бикини).

Сколько сеансов нужно

Для достижения желаемого результата необходимо проведение 4—6 сеансов.

Цена

Тело — 30 руб. за минуту.

Лазерная эпиляция

Принцип работы

В основе лазерных методов лежит разрушение меланина — пигмента, содержащегося в волосе. Чем больше меланина, тем темнее волос и тем лучше он горит. Но обладателям светлых волос не стоит отчаиваться. Но обо всем по порядку. Аппараты для лазерной и фотоэпиляции отличаются длиной волны, от нее зависят глубина проникновения светового луча и вещество, которое максимально его поглощает (меланин, гемоглобин).





Сеанс занимает немного времени: голени — 20 минут, ноги полностью — 40, а зону бикини удается сделать всего за 10—15.

Полностью безболезненной процедуру назвать нельзя (хотя, конечно, все зависит от индивидуальных особенностей). В любом случае во время процедуры могут быть покалывания и тепло от света лазера. Чтобы минимизировать неприятные ощущения, каждый аппарат оснащен специальной охлаждающей насадкой, а мастер перед процедурой наносит охлаждающий гель (он гипоаллергенный и безвредный).

Считается, что самой чувствительной зоной является область глубокого бикини и зона над верхней губой. В этом случае пациенту могут нанести обезболивающий крем на основе лидокаина. А вот прием обезболивающих таблеток перед лазерной эпиляцией неэффективен: они действуют на весь организм, тогда как нужно обработать отдельную область.

Сколько сеансов нужно

После первой процедуры требуется две или три недели, чтобы увидеть разницу, и 8—12 процедур, чтобы получить полноценный результат. По статистике, около 90% людей избавляются этим способом от волос навсегда. Однако дисбаланс гормонов может снова спровоцировать их рост.

Главное правило — не выщипывать, не удалять воском или сахаром волоски, это будет препятствовать процессу. Вооружитесь бритвой или триммером.

После процедуры стоит на сутки отказаться от посещения тренажерного зала, сауны и не принимать горячий душ. Два дня до и после посещения косметолога лучше не использовать скрабы, средства с гликолевой кислотой и кремы с ретинолом. Также лучше подождать пару недель, прежде чем делать химический пилинг или использовать автозагар.





Кому противопоказан лазер

Сделать лазерную эпиляцию глубокого бикини может позволить себе практически каждая женщина. Список противопоказаний очень короткий и включает:

• период беременности, лактации;• наличие активного герпеса;• раны, порезы;• прием инсулина при диабете;• онкологию.

Те девушки, которые принимают роаккутан или аналоги, тоже от процедуры должны будут отказаться.

Александритовый лазер

Принцип работы

Его длина волны подобрана так, чтобы проникнуть как раз на глубину волосяного фолликула и максимально поглотиться меланином в волосе, поэтому он является золотым стандартом в области лазерной эпиляции.





Он работает в формате штампа, то есть step by step, и подача энергии идет через волос, именно волос является проводником. Если у пациента цвет кожи, фототип 1, 2, 3, то светлый волос хорошо удаляется этим лазером. Если фототип кожи будет 4, 5, 6, то есть меланина в эпидермисе будет гораздо больше, чем в самом волосе, то энергия лазерного излучения будет максимально поглощаться меланином кожи, а не волоса. При этом эпиляция тоже будет эффективна, но могут появиться осложнения, например ожоги кожи, — предупреждает Людмила Тарасова, врач-дерматовенеролог высшей категории, косметолог, гинеколог, специалист по лазерным технологиям клиники "Эл Эн!" и научный консультант Deka Moveo.

Поэтому был разработан новый метод равномерного распределения минимальной энергии, но в максимальном объеме, то есть суммарно энергия получается большая, но она равномерно распределяется в движении. Лазер Moveo позволяет удалять любой тип волоса, в том числе и светлый, на любом фототипе кожи.

Блондинки или не блондинки — значения не имеет. Все зависит от режима работы аппарата, от режима подачи энергии, самое главное — фототип кожи, даже при загаре процедура будет эффективна.

Кому подходит

Подходит для пациентов со светлой кожей, как с темными, так и со светлыми волосами. Однако может оставлять ожоги, особенно на смуглой коже. Более того, волоски после курса процедур могут восстановиться в течение 5—6 месяцев.

Сколько сеансов нужно

Количество процедур индивидуально, но максимум 4 процедуры в год. Затем раз в год врач может назначать процедуры в зависимости от статуса волоса и в зоне, в которой он находится. Но стоит учесть, что многое зависит от гормонального состояния организма и от зон, в которых проводится эпиляция. Есть зоны, которые подвержены гормональным изменениям, то есть фаза жизни волоса анаген очень короткая и процент волос в этой стадии очень маленький, так процедура эффективна на 100%. То есть те волосы, которые находились в фазе роста (анаген), уходят навсегда и никогда не появляются больше. Процент этих волос может быть разный, примерно от 5 до 15.

Есть еще фаза катагена (промежуточная) — волос может находиться на разной глубине волосяного фолликула и может быть связан с разным количеством клеток, которые участвуют в образовании кутикулы волоса клеток ростковой зоны: чем глубже сидит волос в волосяном фолликуле, чем с большим количеством клеток он связан, тем больше повреждается ростковая зона волосяного фолликула. Значит, этот волос будет отрастать через полгода, через 8 месяцев, он будет тонким, более светлым, и если сделать еще одну-две процедуры, этот волос уйдет,

— объясняет специалист.

Цена

Ноги полностью (один сеанс) — от 6 тысяч руб.

Диодный лазер

Принцип работы

Это самый новый, соответственно, самый безопасный и самый эффективный лазер. Его длина волны чуть больше, поэтому он воздействует глубже и таким образом затрагивает не только волосяной фолликул, но и сосуд, который его питает, перекрывая ему питание. Зато никаких побочных эффектов, врастания, ожогов, даже покраснений после процедуры не будет.





Кому подходитТакой лазер подходит людям с темной кожей и эффективен для темных и светлых волос. Минусом является небольшое рассеивание энергии, то есть достается чуть волосу, чуть сосуду, поэтому может понадобиться больше процедур, — отмечает эксперт.

Сколько сеансов нужно

Обычно 4—6 сеансов (у мужчин — от трех). Сколько раз делать лазерную эпиляцию в конкретном случае, определят специалисты косметологической клиники или центра эпиляции.

Цена

Ноги полностью (один сеанс) — от 4 тысяч руб.

Неодимовый лазер

Принцип работы

Его длина волны самая большая среди всех лазеров для эпиляции. Разрушение фолликула происходит за счет разрушения сосуда, который питает волосяной фолликул, лишая его "средств к существованию".





Кому подходит

Идеально подходит обладателям темной кожи и свежего шоколадного загара. Риск получить ожоги отсутствует, также плюсом является то, что данный лазер справляется даже со светлыми волосами.

Сколько сеансов нужно

Для достижения максимально длительного эффекта нужно пройти несколько процедур, поскольку лазер игнорирует волосы, находящиеся в стадии роста, они удаляются во время повторных сеансов.

Цена

Ноги полностью (один сеанс) — от 7 тысяч руб.

Фотоэпиляция

Принцип работы

У фотоустановок всегда широкий спектр длин волн, то есть они работают на разной глубине и повреждают и меланин и гемоглобин. Казалось бы, прекрасно! Но нет. Дело в том, что энергия фотоизлучения рассеивается на разной глубине и бывает так, что этой энергии не хватает для разрушения фолликула. Процедур, как правило, требуется больше, чем при лазерной эпиляции. Но зато огромным плюсом является улучшение качества кожи и выравнивание ее тона.





Эпиляция на диодном лазере и фотоэпиляция проводятся с помощью геля, охлаждение кожи осуществляется за счет холодной насадки, во время процедуры кожа слегка нагревается, может иногда появляться ощущение покалывания.

Адександритовый и неодимовый лазеры оснащены встроенной системой охлаждения (охлаждающий газ или сильный поток воздуха), поэтому во время процедуры тоже ощущаются легкий холод и покалывание. Сразу после кожа слегка краснеет и отекает — это абсолютно нормально.

Сколько сеансов нужно

В среднем курс лазерной и фотоэпиляции составляет 8—12 процедур с интервалом раз в месяц.

Противопоказания

Фотодерматозы, беременность, злокачественные образования кожи, применение препаратов, повышающих чувствительность к свету (роаккутан, тетрациклин и др.), загорать нельзя за две недели до терапии, обострение герпетической инфекции в зоне проведения процедуры, хронические заболевания в стадии декомпенсации.

Цена

Ноги полностью (один сеанс) — от 5 тысяч руб.

Элос-эпиляция

Принцип работы

За счет совместного воздействия энергии светового луча и электрического тока (Electro Optical Synergy, или электрооптической энергии) уничтожаются волоски в стадии роста. Длительность одной процедуры варьируется от 15 минут (если это, например, участок верхней губы) до двух часов, все зависит от площади обрабатываемого участка. После сеанса может быть легкое покраснение (это норма), которое быстро проходит.





Кому подходит

Увы, для блондинок этот метод может быть неэффективен. Для заметного результата необходим сильный контраст между кожей и волосами (чем жестче и темнее волосы, тем лучше). Процедуру нельзя проводить сразу после отдыха на море — это может вызвать нарушение пигментации.

Противопоказания

Противопоказания для проведения эпиляции по технологии Elos такие же, как и у остальных методов удаления волос и других аппаратных процедур: это онкология, беременность, сахарный диабет (инсулинозависимый), аллергические реакции на свет, наличие кардиостимулятора и др. дефибрилляторов, герпес в активной стадии, заболевания кожи в стадии обострения. В любом случае элос-эпиляция происходит после консультации с врачом (эндокринологом и гинекологом).

Сколько сеансов нужно

Первый цикл эпиляции состоит из трех процедур с интервалом в 8 недель. Через 3—4 месяца нужно сделать четвертую процедуру. Последующие сеансы назначаются по необходимости (в зависимости от роста волос). Чем светлее волосы, тем продолжительнее длится курс процедур, тем большее количество процедур потребуется.

Цена

Ноги полностью (один сеанс) от — 2 990 руб.