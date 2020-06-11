Лидер «Ласкового мая» счел половину российских звезд алкоголиками и наркоманами

Вадим Карасев

Андрей РазинФото: Василий Шапошников / «Коммерсантъ»

Лидер группы «Ласковый май» Андрей Разин назвал половину российских звезд шоу-бизнеса алкоголиками и наркоманами. Свое мнение он выразил в Instagram.

По словам Разина, 50 процентов российских артистов «постоянно находятся под влиянием запрещенных веществ» и перевозят их в самолетах. Он заявил, что сотрудники полиции никак не реагируют на это. Разин подчеркнул, что такие люди должны привлекаться к ответственности, «несмотря ни на какие политические взгляды и звания». «Ну, а то, что проблема наркотиков в шоу-бизнесе самая острая — это факт. Посмотрите, что они творят. Посмотрите, что они делают», — написал лидер «Ласкового мая». Он назвал наркотики «самым страшным явлением».

Также Разин рассказал о том, что встречался с актером Михаилом Ефремовым на российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи. По словам музыканта, артист всегда был в состоянии алкогольного опьянения. «Он все время ходил, рассказывал нецензурные анекдоты про наших политических деятелей и вызывал просто какой-то ужас у всех окружающих», — рассказал Разин.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

10 июня в прокуратуре заявили, что артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ранее в его крови и моче обнаружили следы кокаина и каннабиноидов.