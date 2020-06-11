Лишили Путина главного аргумента: Курт Волкер похвалил команду Зеленского в ТКГ

Алексей Вольцев

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, покинувший свой пост в результате «Украинагейта», считает, что президент Владимир Зеленский и его команда делают правильно, демонстрируя свою готовность вести переговоры с Россией в различных форматах, будучи гибкими и предлагая новые идеи.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает «Голос Америки».

По словам Волкера, накануне он мог переговорить с вице-премьером Алексеем Резниковым, который является первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ, и сделал вывод, что украинская сторона не имеет никаких иллюзий относительно возможности проведения выборов в Донбассе без полного контроля над территорией или признания так называемых народных республик.

Волкер приветствовал решение подключить к диалогу в Минске украинских граждан, представляющих Донбасс — таким образом они лишают Россию аргумента, что народ Донбасса на них не представлен.

В то же время опытный дипломат считает, что США не сыграли достаточно весомую роль в поддержке Украины в переговорах с тех пор, как он покинул пост спецпредставителя в сентябре прошлого года.

«И теперь все надежды возлагаются на Францию ​​и Германию. И что у меня вызывает печаль, так это то, что Франция и Германия четко не заявляют, что Россия является нарушителем Минских договоренностей, она их подписант, частью договоренности, а не посторонним наблюдателем, она является участником конфликта и не выполнила взятые на себя обязательства», — считает Курт Волкер.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 9 июня впервые к работе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе привлекли представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей — переселенцев из ОРДЛО. При этом, по словам первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Алексея Резникова, Россия «проглотила» этот шаг, не выдвигая ожидавшихся от нее ультиматумов.