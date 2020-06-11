Лунный день сегодня 11 июня 2020 года

Вадим Карасев

Лунный календарь — отличный помощник на каждый день. Ведь именно он расскажет, какие дела сегодня благоприятны, а с какими начинаниями лучше повременить.

Наступающие лунные сутки будут подчинены влиянию убывающей Луны в Водолее. Данное сочетание обязательно приведет к сильному желанию изменить свою жизнь. Само по себе это влияние могло бы не быть опасным, но непредсказуемость и переменчивость Водолея чаще приводит к хаосу. А многие из нас — все-таки люди, ориентированные на порядок и стабильность. Поэтому бури этого дня, возможно, и вызовут восторг у любителей перемен и сюрпризов, но порушат планы многих организованных граждан. К счастью, рекомендации астрологов помогут выстоять в этот непростой день.

Фаза Луны: 19-20 лунные сутки. Убывающая Луна в Знаке Водолея начнет толкать к бесконтрольным порывам и авантюрам. Возрастет риск запутать положение, спровоцировать убыток или ссору. Имеет смысл приостановить напор и трезво оценить ситуацию.

Магнитные бури: ожидается небольшое возмущение магнитосферы, что может спровоцировать ухудшение настроения и упадок сил.

Благоприятные дела 11 июня:

разумная осмотрительность;наличие хитрого плана достижения цели;обстоятельные покупки;общение с друзьями и единомышленниками;умение понимать людей;приведение жизни в порядок.

Опасности и риски 11 июня:

Домашние дела при Луне в Водолее

неоправданные риски;излишний азарт;вовлеченность в беспорядки и конфликты;непредсказуемые поступки.

При Луне в Водолее важен внешний вид дома: обстановка, интерьер, уют — все это должно хоть частично, но обновиться. Так вы покажете Вселенной, что ждете счастливых перемен. Особое внимание на гостиную и прихожую — это знаковые места, в которых концентрируется энергия процветания.

Работа и деньги в четверг

В рабочих вопросах не стоит проявлять чрезмерную активность. Пусть сегодня все идет по накатанной: не вводите новшеств, если нет уверенности в их эффективности. В остальном быстрая реакция, голос интуиции и самоорганизованность помогут продвинуться в карьере, во всяком случае сделать работу более комфортной для себя. Личная экономика требует строгой дисциплины и ответственности: сегодня лучше не брать долгосрочные кредиты и повременить с крупными покупками.

Внешний вид по лунному календарю

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют воздержаться от резких перемен в имидже, однако небольшие эксперименты сегодня допустимы. Предпочтение отдайте любимым вещам, в которых вы будете чувствовать себя комфортно. Такой образ позволит ощутить уверенность, что благоприятно отразится на частной и профессиональной жизни.

Любовь и отношения сегодня

Несмотря на некоторые жизненные проблемы и нестабильность дня, в любви ждет полный штиль. Возможно, именно это обстоятельство придаст сил, чтобы успешно справиться со всеми трудностями, которые поставит перед нами Луна в Водолее. И все же астрологи советуют держать себя в руках и не стараться во что бы то ни стало произвести сильное впечатление на своего партнера: результат окажется прямо противоположным.

Настроение и здоровье 11 июня

Наступающий день — отличное время для тех, кто хочет кардинально изменить свою жизнь. Благоприятные условия сложатся и для улучшения качества и уровня жизни. Тем, кто боится радикальных перемен, астрологи советуют ограничиться ревизией планов и переоценкой ценностей: сегодня тот самый день, когда все тайное станет явным и многое обнаружит свое истинное лицо.

В течение дня самочувствие серьезных опасений вызывать не будет. Единственное, возможно резкое ухудшение настроения и спад активности в конце дня из-за возмущения магнитосферы. Впрочем, это легко предотвратить или избежать, не забывая больше отдыхать, заниматься приятными делами и хорошо высыпаться.