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Мейвезер назвал пятерку лучших боксеров в истории и поставил себя на первое место

Мейвезер назвал пятерку лучших боксеров в истории и поставил себя на первое место
Непобежденный американец Флойд Мейвезер-младший считает себя лучшим боксером в истории. Он составил топ-5 за все время и поставил себя на первое место, а Мохаммеда Али – лишь на пятое.

Вторым боксером в истории по мнению Мейвезера является Роберто Дуран, третьим – Пернелл Уитакер, четвертым – Хулио Сесар Чавес.

Объясняя свое звание лучшего, Мейвезер рассказал о своих достижениях в третьем лице.

«Он победил больше чемпионов мира, чем кто-либо, причем за более короткое время. Он точнее всех бил, а пропускал меньше. Он 18 лет был чемпионом мира в пяти разных категориях», — заявил Мейвезер в эфире ESPN.
Пятое место Мохаммеда Али Мейвезер объяснил тем, что он выступал лишь в одной весовой категории и трижды уступил Кену Нортону. Однако Флойд отметил его заслугу в том, что он стоял на своем, когда афроамериканцы не защищали своих людей.

Флойд Мейвезер-младший завершил карьеру с 50 победами в 50 поединках.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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