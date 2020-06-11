МИД: Москва приветствует сокращение войск США в Германии

Влада Некрасова

Сокращение в Германии военного контингента США могло бы понизить военно-политическую напряженность в регионе. Об этом сегодня, 11 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Со своей стороны приветствовали бы любые действия Вашингтона по реальному свертыванию своего военного присутствия в Европе. Такие шаги, безусловно, способствовали бы снижению конфронтационного потенциала и военно-политической напряженности в Евро-Атлантическом регионе. Кстати, Москва, напомню, всегда заявляла, что сохранение значительных по численности Вооруженных сил США в Германии после ее объединения в 1990 году является пережитком эпохи холодной войны», — сказала она.

Как сообщало ИА Newstes , 5 июня появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп решил более чем на четверть сократить численность американских войск, дислоцированных в Германии. Соответствующее распоряжение уже подписал советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен. К сентябрю ФРГ должны покинуть 9,5 тыс. американских военных, таким образом, число военнослужащих США, которые могут одновременно находиться в Германии, будет ограничено 25 тысячами.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 7 июня, комментируя инициативу Трампа, констатировал, что Берлину останется принять это к сведению, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался от комментария.