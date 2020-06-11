МИД: РФ не является стороной судебного дела по MH17

Алексей Вольцев

Россия не является стороной уголовного процесса по делу о крушении рейса MH17, который проходит в Нидерландах, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Новый блок слушаний по делу крушения самолета начался в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах 8 июня.

"Хочу напомнить нашу принципиальную позицию: Российская Федерация не является стороной уголовного процесса, ведущегося окружным судом Гааги. Обвинения выдвинуты трем гражданам России – Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову, поэтому мы следим за его ходом с точки зрения соблюдения их законных прав", – сказала Захарова, слова которой приводит РИА Новости.

ЗРК "Бук", которым сбили малайзийский самолет, при этом помимо них определенную роль сыграли и другие люди – экипаж ЗРК "Бук".

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Россия неоднократно называла голословными утверждения о присутствии российских военных в зоне конфликта, а прокуратура РФ сообщала голландской стороне о своих выводах о пуске украинской ракеты с территории, контролируемой Киевом.

Ранее радио Sputnik сообщало, что на суде по делу MH17 рассказали о представленных РФ показаниях свидетелей.