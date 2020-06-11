Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году

Алексей Вольцев

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи Единого государственного экзамена в 2020 году, сообщается на официальном сайте российского кабмина.

Отмечается, что выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата. Решившие получить высшее образование смогут сдать ЕГЭ. Школы помогут ребятам подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме.

Указано, что порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Корректировка позволит обезопасить школьников и педагогов.

Министерству просвещения Российской Федерации и Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки необходимо будет привести свои нормативные акты в соответствие с постановлением до 15 июня.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. В 2022 году в число обязательных предметов для выпускников также планируется ввести иностранный язык.