Милла Йовович с мужем Полом Андерсоном и младшей дочерью на пляже в Малибу

Вадим Карасев

Лето вступило в свои права и манит горожан пляжным отдыхом. 44-летняя Милла Йовович, родившая в феврале третьего ребенка, уделяет младшей дочери Ошин много внимания, поэтому и на пляж ходит вместе с ней. Сегодня папарацци настигли актрису и ее мужа, 55-летнего режиссера Пола Андерсона, с друзьями на пляже в Малибу, когда все они отдыхали на берегу океана.

Милла сидела на песке с Ошин, наблюдая за волнами и людьми. Двух других дочерей супружеской пары, 12-летней Эвы и пятилетней Дэшиел, с родителями не было.





Милла Йовович и Пол Андерсон с дочерью Ошин

Самая старшая из дочерей Миллы и Пола недавно присоединилась к родителям во время антирасистской акции — все трое вышли на улицу с плакатами, примкнув к толпе других граждан.

В инстаграме Йовович объяснила, что ей хочется помочь Эве выступить за справедливость и почувствовать себя частью антирасистского движения.Я показала ей, как ее маленькое действие заставило нас всех чувствовать себя связанными с чем-то гораздо большим, чем мы сами и, возможно, вдохновило других действовать,— написала Милла в соцсети после акции.





Милла Йовович и Пол Андерсон с дочерью Эвой





Милла Йовович с дочерью Ошин





Пол Андерсон и Милла Йовович с Эвой и Дэшиел