Минпросвещения России и Кружковое движение НТИ запускают первый Всероссийский конкурс кружков

Анастасия Иванова

Первый Всероссийский конкурс кружков объявило Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) совместно с Министерством просвещения Российской Федерации, сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам будут определены лучшие кружки, работа которых направлена на включение школьников в решение реальных технологических задач, подготовку инженеров, новаторов и технологических предпринимателей будущего. К осени 2020 года планируется выпустить общий реестр и первую карту технологических кружков России.

Конкурс является одним из мероприятий, направленных на выполнение поручения Президента Российской Федерации по созданию в стране сети кружков по модели Кружкового движения НТИ.

На первом этапе конкурса, до 30 июня 2020 года, идет прием заявок на сайте konkurs.kruzhok.org. К участию приглашаются кружки по тематикам НТИ (беспилотники, искусственный интеллект, интернет вещей, нейро- и нанотехнологии и др.), кружки технического творчества (авиа- и судомоделирование, робототехника и пр.), кружки углубленного изучения наук (математика, астрономия, физика, биология, химия и пр.), а также неформальные и самоорганизующиеся сообщества технологических энтузиастов, в том числе интернет-сообщества. Все участники первого этапа попадут в реестр и карту кружков, поэтому организаторы рассчитывают охватить максимальное количество кружков из всех регионов России.

«Распространение накопленного опыта, практик Кружкового движения НТИ открывает перед талантливыми российскими школьниками, которые интересуются наукой и технологиями, мечтают стать учеными, инженерами, предпринимателями, новые возможности для роста, самореализации, развития своих способностей. Первый Всероссийский конкурс кружков – это следующая важная ступень в нашей совместной работе по развитию дополнительного образования школьников и технологических кружков в России, реализации поручения Президента. Благодаря конкурсу лучшие кружки, сообщества технологических энтузиастов страны смогут заявить о себе, продемонстрировать свои умения, достижения, уникальные и оригинальные формы работы, находки, решения, видение будущего», – прокомментировал первый заместитель Министра просвещения России Дмитрий Глушко.

«Какие и сколько кружков в настоящее время действует в России? Какие темы и технологии рассматриваются? Каковы их методики работы, цели и ценности сообщества? Практика каких кружков наиболее эффективна? Чтобы ответить на эти вопросы, Кружковое движение НТИ совместно с Министерством просвещения впервые проводит Всероссийский конкурс кружков. Мы хотим картировать всю систему технологических кружков, участники которых способны не только использовать новые технологии, но и разрабатывать их, исследовать, создавать на их основе новые продукты, – подчеркнул лидер рабочей группы Кружкового движения НТИ Дмитрий Земцов. – Для нас важно, чтобы карта росла и сверху, и снизу, поэтому подать заявку может как руководитель кружка или организации, при которой он работает, так и сам школьник – участник кружка».

Второй этап конкурса, соревновательный, пройдет по трем номинациям. В номинации «Инструменты быстрого реагирования» кружки представят оригинальные формы проведения занятий, методические приемы и др., в том числе появившиеся в ответ на пандемию коронавируса. Командам кружков предстоит разработать онлайн-занятие и продемонстрировать использование авторских инструментов и методик.

Номинация «Принимаю вызов» – для кружков, которые в условиях пандемии не только обеспечили стабильную работу, но и открыли новые возможности. Кружки должны представить целостные решения, которые могут быть масштабированы и использованы другими в кризисных ситуациях. В рамках конкурса команды будут соревноваться в решении кейсов.

В номинации «Взгляд в технологическое будущее» от участников принимаются заявки на проведение мероприятий (хакатона, школы, челленджа), которые призваны подготовить школьников к работе с технологиями будущего и воплощению практик будущего. Лучшие мероприятия будут проведены при финансовой и организационной поддержке Кружкового движения НТИ.

Победителей определят по итогам третьего, очного, тура, который запланирован в ноябре-декабре 2020 года. На заключительный тур кружки-финалисты направят команды в количестве от трех до пяти человек с обязательным участием школьников.

Организаторами конкурса выступают Кружковое движение НТИ и Министерство просвещения Российской Федерации при поддержке технопарка «Ленполиграфмаш» и коммуникационной площадки «Точка Кипения Санкт-Петербург».

Кружковое движение НТИ – это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Цель Кружкового движения – формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение». Задачи НТИ интегрированы в национальный проект «Наука».

Среди инициатив Кружкового движения – первые командные инженерные соревнования для школьников и студентов «Олимпиада НТИ», проектные школы и хакатоны «Практики будущего», всероссийская акция «Урок НТИ», система массового обучения, аттестации и трудоустройства наставников молодежных проектов «Академия наставников», фестивали идей и технологии RUKAMI, цифровая платформа управления талантами, программа по технологиям совместного обучения человека и искусственного интеллекта «Кентавр» и другие проекты.