Минздрав призвал россиян соблюдать масочный режим в выходные дни

Вадим Карасев

Фото: АГН «Москва»

В выходные дни в условиях пандемии коронавируса стоит соблюдать масочный режим и правила индивидуальной безопасности. С таким призывом к россиянам обратился Минздрав, передает РИА Новости.

12 июня объявлено выходным днем в связи с празднованием Дня России, а 11 июня является предпраздничным — рабочий день сокращен на один час. Президент Владимир Путин также объявил выходным 24 июня — в этот день пройдут парады Победы, которые не состоялись 9 мая из-за эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусной инфекцией.

1 июля в России тоже будет выходным — в этот день состоится всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Работающие в этот день граждане получат повышенную оплату труда.

На 11 июня в России выявлено 502 436 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 261 150 человек, умерли 6532.