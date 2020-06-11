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Мишустин утвердил особенный график сдачи ЕГЭ в 2020 году

Мишустин утвердил особенный график сдачи ЕГЭ в 2020 году

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году.

В пресс-службе кабмина отметили, что все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестаты без сдачи экзаменов. "Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Желающие получить высшее образование могут сдать ЕГЭ, выбрав только те предметы, которые им необходимы для поступления. Школы будут помогать готовиться к экзаменам дистанционно.

"Привычный порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Корректировка позволит обезопасить школьников и педагогов", - уточняется в заявлении.

Кроме того, министерству просвещения и Рособрнадзору поручено до 15 июня привести в соответствие с постановлением о выдаче аттестатов свои нормативные акты.

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По материалам: uposters.ru

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