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МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи

МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) признала российских хоккеисток, участвовавших в Олимпийских играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранила от участия в Олимпийских играх восьмерых спортсменок. Об этом сообщает РБК.

При этом МОК аннулировал результаты женской хоккейной сборной России на Играх в Сочи. В числе отстранённых от Олимпиад оказались Инна Дюбанок, Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Анна Шибанова, Екатерина Смоленцева, Галина Скиба, Татьяна Бурина и Анна Щукина. Пятерых из них оправдал Спортивный арбитражный суд (CAS).

В 2014 году российские хоккеистки заняли шестое место. Таким образом, добытый в турнире результат также был аннулирован.

Помимо этого, МОК утвердил лишение серебряной медали Олимпиады 2012 года в соревнованиях по спортивной ходьбе у российской легкоатлетки Ольги Каниськиной и аннулировал пятое место легкоатлетки Аниси Кирдяпкиной.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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