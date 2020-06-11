Московские медики прибыли в Ингушетию для помощи в борьбе с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Новая бригада из шести московских медиков прибыла в Ингушетию для оказания помощи населению и врачам республики в борьбе с коронавирусом. Специалисты будут две недели работать в медучреждениях республики, перепрофилированных для лечения больных с коронавирусом, передает "Ридус".

"К нам прибыла новая группа московских врачей, которая также в течение двух недель будет находиться в республике, цель визита - оказание консультативной, методической и практической помощи нашим медикам и тем больницам, которые работают в условиях коронавирусной инфекции. Приступит группа к работе уже сегодня, первый пункт - Ингушская республиканская клиническая больница. В целом эпидситуация в республике идет на спад, в больницах меньше пациентов, меньше уровень выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией", - сказала журналистам министр здравоохранения республики Зарема Льянова.

В бригаде врачей - шесть специалистов: хирург, инфекционист, эндокринолог, реаниматолог, рентгенолог, анестезиолог.

"Мы надеемся, что опыт, который мы накопили, поможет местным врачам", - поделился старший врач бригады, хирург Городской клинической больницы № 13 департамента здравоохранения Москвы Игорь Раннев.

Ранее президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить в регионы, нуждающиеся в поддержке в борьбе с коронавирусом, бригады московских медработников, а также часть резерва лекарств и медицинского оборудования. 28 мая в Ингушетию прибыла первая группа врачей из Москвы, которая в течение двух недель осмотрела и проконсультировала более 250 пациентов с коронавирусом. Московские врачи провели онлайн-семинары для ингушских медиков по различным направлениям.

Аналогичные бригады также направлены в Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию, Забайкальский край, Владимир и Псков. Прибывшие бригады сменят врачей, которые сейчас оказывают помощь в регионах в борьбе с коронавирусом по поручению мэра Москвы. Медики первых бригад передадут информацию о ситуации в регионе коллегам и в ближайшее время вернутся в столицу.