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Мурашко считает появление нескольких вакцин от COVID-19 лучшим вариантом

Мурашко считает появление нескольких вакцин от COVID-19 лучшим вариантом
Появление на рынке нескольких вакцин от коронавируса будет лучшим вариантом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Это лучший вариант всегда, когда на рынке появляется несколько вакцин. Поскольку (вакцины) изготавливаются на различных платформах, и разный тип вакцин, соответственно, для них существуют разные группы, в том числе и профиль безопасности, для кого может использоваться тот или иной лекарственный препарат", - рассказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Россия
По материалам: ria.ru

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