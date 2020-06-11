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Мужчина дважды победил наркотическую зависимость и стал «диснеевской принцессой»

Мужчина дважды победил наркотическую зависимость и стал «диснеевской принцессой»Фото: @EveryXtakeYouCanMake / Reddit

Пользователь Reddit EveryXtakeYouCanMake выложил пост, который набрал 23 тысячи ободрительных оценок и больше 300 комментариев. В нем он рассказал, как дважды победил наркотическую зависимость, а потом стал заклинателем птиц.

По словам юзера, в 2013-м он употреблял тяжелый синтетический наркотик крэк, а в 2016-м страдал от метамфетаминовой зависимости. Тем не менее мужчина смог вернуться к нормальной жизни и в 2020 году стал специалистом по «общению» с птицами. Он выложил фотографию с домашним воробьем в подтверждение своих слов и рассказал, что теперь ведет блог.

В комментариях другие пользователи порадовались, что рассказчику удалось начать новую жизнь. Один из них отметил, что после победы над зависимостями мужчина стал «диснеевской принцессой», намекая на Белоснежку, героиню мультфильмов студии.

Ранее в июне пользовательница Reddit Not-irene опубликовала скриншоты из Twitter с фотографиями юноши, который преобразился после того, как смог побороть наркозависимость. Изменения во внешности парня восхитили многих комментаторов. За несколько часов публикация набрала почти 100 тысяч лайков, а в комментариях некоторые люди признались, что почти влюбились в него по фотографии.

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По материалам: lenta.ru

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