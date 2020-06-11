На аукционе продана неопубликованная рукопись Исаака Ньютона о чуме

Вадим Карасев

Аукционный дом Bonhams в Нью-Йорке выставил на продажу неопубликованный манускрипт Исаака Ньютона, в котором знаменитый ученый пишет о причинах чумы и методах защиты от этой болезни. В результате рукопись была продана за 81 325 долларов.

Эпидемия чумы 1666–1667 сыграла огромную роль в жизни Ньютона. Когда занятия в Кембриджском университете прекратились, он уехал в родную усадьбу Вулсторп в Линкольншире и провел там в уединении полтора года, лишь однажды ненадолго навестив Кембридж. В это время он совершил целый ряд значимых открытий в области математики, оптики и механики. Считается, что именно в саду Вулсторпа находилась яблоня, которая, по легенде, натолкнула Ньютона на открытие закона всемирного тяготения. Позже Ньютон назовет проведенный в Вулсторпе год annus mirabilis — «чудесным годом».

Ньютон проявил интерес и к эпидемии чумы. Вернувшись в университет, он прочитал трактат бельгийского химика и врача Яна Баптиста ван Гельмонта Tumulus Pestis («Гробница чумы»), где была описана эпидемия чумы в Антверпене в 1605 году. Выписки из этого трактата вместе с записями собственных наблюдений Ньютона составляют содержание его манускрипта. Текст занимает обе стороны листа ин-кварто, он написан на латыни с использованием отдельных греческих слов и алхимических символов. После смерти Ньютона среди других документов он перешел к племяннице ученого Кэтрин Бартон (1679–1739). Дочь Кэтрин вышла замуж за графа портлендского, и с тех пор бумаги Ньютона хранились в этом семействе. Среди ученых это собрание известно как «Портлендская коллекция». Часть коллекции, включая манускрипт о чуме, была продана на аукционе Sotheby's в июле 1936 года. С тех пор более семидесяти лет он находился в частной коллекции.

Анализируя личный опыт и медицинские знания ван Гельмонта, Ньютон описывал возможные причины болезни, способы заражения и излечения, симптомы, а также методы, позволяющие избежать чумы. Некоторые из рекомендаций просты и эффективны: «Следует избегать мест, зараженных чумой…» Другие кажутся современному читателю странными. Например, описывается рецепт, в котором жабу нужно повесить на три дня за задние ноги в дымоходе. Перед смертью жабу стошнит «землей с различными насекомыми». Жабу надо измельчить в порошок, смешать с этой «землей» и сделать пастилки, которые следует накладывать вокруг пораженного места. Они «отгонят заразу и отсосут яд». Также Ньютон указывает, что амулетом от чумы может служить камень гиацинт, но еще лучше эту функцию выполняют сапфир или янтарь.