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"Нам не нужна помощь": Максим Галкин прокомментировал слухи о трудном финансовом положении Аллы Пугачевой

"Нам не нужна помощь": Максим Галкин прокомментировал слухи о трудном финансовом положении Аллы Пугачевой

Во время пандемии коронавируса представители малого и среднего бизнеса оказались в трудном положении из-за введенных властями ограничений. Повсеместный режим самоизоляции негативно сказался и на жизни некоторых артистов, лишившихся возможности зарабатывать живыми выступлениями. Отдельные представители шоу-бизнеса публично рассказали об этом. Также в СМИ появилась информация, что 71-летняя Алла Пугачева якобы подала документы на получение госпомощи. Однако сегодня ее супруг, 43-летний Максим Галкин, назвал эту новость фейком.

Шоумен опубликовал у себя в инстаграме видеообращение к журналистам с просьбой не распространять ложь.


Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Алла не подавала никаких заявлений о получении финансовой помощи от государства в связи с пандемией. У нее нет никакой турфирмы, которая якобы получала деньги или подавала заявление. Как вы, наверное, догадываетесь, мы немножко накопили и можем себе позволить посидеть в пандемию без работы. Более того, стараемся помогать тем, у кого такой возможности нет. Пожалуйста, не придумывайте. Нам не нужна материальная помощь от государства, — сказал Галкин.

Самоизоляцию артисты провели в своем подмосковном доме в деревне Грязь вместе с двумя детьми, шестилетними Лизой и Гарри.


Максим Галкин с дочерью Лизой


...и сыном Гарри

Видео из инстаграма Максима Галкина

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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