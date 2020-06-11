«Народное средство»: Чесночная настойка на водке польза и вред

Влада Некрасова

Всем известны полезные свойства чеснока. Чеснок положительно влияет на иммунитет человека и его часто используют в лечебных действиях. С давних времен это продукт используют в народной медицине как взрослые, так и дети. Чеснок по мимо своих положительных качествах также может оказывать и отрицательные свойства для организма человека. Часто вместо употребления чеснока в чистом виде стали делать чесночную воду. Как именно действует это чудо средство разберем подробнее.

Чесночная вода не только повышает иммунитет и лечит при простудных заболеваниях, но и оказывает организму множество других полезных свойств, например:

Полезные свойства:

Избавляет от грибковых инфекций.Заботится о качественной работе пищеварительной системы.Повышает кислотность ЖКТ.Насыщает организм полезными веществами.Спасает полость рта при стоматите и пародонтита.

Всем известно, что дети чаще болеют простудными заболеваниями, например, ОРВИ, так вот чесночную воду им тоже можно пить и тем самым защищать свой организм от частых заболеваний. Чесночная вода не только защищает организм ребенка от частых заболеваний, но и препятствует появлению ротавирусной инфекции.





В чесночной воде находятся вещества такие как:

Холин, селен.Полисахариды.Витамины группы В.Токоферол.Цинк, йод.Эфирные масла и жирные кислоты.Фитонциды.Холекальциферол.

Как приготовить чесночную воду

Для приготовления чесночной настойки понадобится:

Тертый чеснок 1 ст. л.Стакан воды.

Чеснок залить стаканом воды и плотно закрыть. Настойки должна простоять в темном помещении четырнадцать дней. Употреблять перед едой по несколько капель в день.

У такого чудодейственного лекарства имеется ряд противопоказаний. При частом употреблении можно принести серьёзный вред здоровью.

Противопоказания:

Аллергическая реакция.Индивидуальная непереносимость.Беременность и грудное вскармливание.Воспаление почек.Несварение.Острое заболевание ЖКТ.Заболевание нервной системы (эпилепсия, судороги).Плохая свёртываемость крови.

Хоть и настойку можно употреблять как взрослому, так и ребенку, но стоит внимательно изучить противопоказания, чтобы не нанести серьёзные вред своему здоровью и здоровью ребенка. Соблюдаю все рекомендации, а также дозировку настойка принесет только положительные свойства и улучшит работу пищеварительной системы и повисит иммунитет.