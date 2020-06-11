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«Народное средство»: Чесночная настойка на водке польза и вред

«Народное средство»: Чесночная настойка на водке польза и вред

Всем известны полезные свойства чеснока. Чеснок положительно влияет на иммунитет человека и его часто используют в лечебных действиях.  С давних времен это продукт используют в народной медицине как взрослые, так и дети. Чеснок по мимо своих положительных качествах также может оказывать и отрицательные свойства для организма человека. Часто вместо употребления чеснока в чистом виде стали делать чесночную воду. Как именно действует это чудо средство разберем подробнее.

Чесночная вода не только повышает иммунитет и лечит при простудных заболеваниях, но и оказывает организму множество других полезных свойств, например:

Полезные свойства:


Избавляет от грибковых инфекций.
Заботится о качественной работе пищеварительной системы.
Повышает кислотность ЖКТ.
Насыщает организм полезными веществами.
Спасает полость рта при стоматите и пародонтита.

Всем известно, что дети чаще болеют простудными заболеваниями, например, ОРВИ, так вот чесночную воду им тоже можно пить и тем самым защищать свой организм от частых заболеваний.  Чесночная вода не только защищает организм ребенка от частых заболеваний, но и препятствует появлению ротавирусной инфекции.


В чесночной воде находятся вещества такие как:


Холин, селен.
Полисахариды.
Витамины группы В.
Токоферол.
Цинк, йод.
Эфирные масла и жирные кислоты.
Фитонциды.
Холекальциферол.

Как приготовить чесночную воду

Для приготовления чесночной настойки понадобится:


Тертый чеснок 1 ст. л.
Стакан воды.

Чеснок залить стаканом воды и плотно закрыть. Настойки должна простоять в темном помещении четырнадцать дней. Употреблять перед едой по несколько капель в день.

У такого чудодейственного лекарства имеется ряд противопоказаний. При частом употреблении можно принести серьёзный вред здоровью.

Противопоказания:


Аллергическая реакция.
Индивидуальная непереносимость.
Беременность и грудное вскармливание.
Воспаление почек.
Несварение.
Острое заболевание ЖКТ.
Заболевание нервной системы (эпилепсия, судороги).
Плохая свёртываемость крови.

Хоть и настойку можно употреблять как взрослому, так и ребенку, но стоит внимательно изучить противопоказания, чтобы не нанести серьёзные вред своему здоровью и здоровью ребенка. Соблюдаю все рекомендации, а также дозировку настойка принесет только положительные свойства и улучшит работу пищеварительной системы и повисит иммунитет.

# Интересное
По материалам: planktons

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