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"Настоящий огненный ад": в сеть попало видео страшной аварии на трассе Киев — Чернигов

"Настоящий огненный ад": в сеть попало видео страшной аварии на трассе Киев — Чернигов

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В ночь на четверг, 11 июня, на трассе Киев — Чернигов произошло серьезное ДТП с последующим возгоранием столкнувшихся машин, одна из которых — фура. Ранее в Кривом Роге загорелся грузовой автомобиль, который перевозил посылки «Новой почты».

Видео масштабного пожара под Киевом в сеть выложил «Киев Оперативный». «Настоящий огненный ад», — говорится в комментарии к видео. На месте работали спасатели. Информации о том, есть ли пострадавшие, на данный момент нет.


В комментариях под видео интернет-пользователь выложил видео, снятое уже в светлое время суток. На нем четко видна сгоревшие прицеп и кабина фуры. Фото — скриншоты с видеоролика.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом обнаружили тело пропавшего бойца Нацгвардии. По предварительным данным, мотоциклист попал в ДТП и погиб.

14 Сделайте "ФАКТЫ"
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# Украина
По материалам: fakty.ua

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