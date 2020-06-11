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Назван величайший киногерой в истории

Назван величайший киногерой в историиКадр: фильм «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»

Назван величайший киногерой в истории. Об этом сообщает журнал Empire, который провел опрос среди своих читателей.

Лидером рейтинга стал археолог Индиана Джонс, роль которого исполнил Харрисон Форд. Вторую строчку заняла Эллен Рипли из серии фильмов «Чужой» — ее сыграла Сигурни Уивер.

Сайт Film News обнародовал полный список, который был опубликован в печатной версии Empire. Замкнул тройку Железный человек. Кроме того, в первую десятку рейтинга величайших персонажей вошли Капитан Америка, Люк Скайуокер, Бэтмен, принцесса Лея, Джеймс Бонд, Супермен и Черная Пантера.

В феврале стало известно, что Харрисон Форд снимется в очередном фильме об искателе приключений Индиане Джонсе. Кинопродюсер, президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди подтвердила участие 77-летнего актера в пятой картине франшизы. По ее словам, новый кинофильм будет «продолжением, а не перезагрузкой серии».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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