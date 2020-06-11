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Названы преимущества Азии перед Европой в условиях коронавируса

Названы преимущества Азии перед Европой в условиях коронавирусаФото: Tyrone Siu / Reuters

Британский банк HSBC в своем исследовании, выдержки из которого приводит CNBC, назвал преимущества стран Азии перед Европой в условиях пандемии коронавируса. Будучи более привлекательными для глобальных инвесторов, они могут легче финансировать свои нужды и дальнейшее развитие.

По мнению авторов, в лучшем положении окажутся промышленно развитые азиатские страны, а также Сингапур. В их экономиках уже фиксируется рост, а большинство предприятий вернулись к работе на докризисном уровне. Основные риски связаны со второй волной коронавируса, а также недостаточной гибкостью властей при выработке антикризисной политики.

В противовес успешным странам авторы приводят развивающиеся рынки, незначительных экспортеров нефти и государства еврозоны. В них восстановление идет медленнее, а внутренний спрос страдает из-за резко снизившейся платежеспособности населения. «Усиленные меры по предоставлению ликвидности говорят о том, что такие проблемы до сих пор сохраняются», — говорится в исследовании.

Также отмечается, что инвесторы по всему миру столкнулись с неожиданностями и теперь вынуждены принимать нестандартные решения. Так, из-за глобального смягчения денежно-кредитной политики доходность государственных облигаций многих стран снизилась, и покупателям теперь приходится выбрать альтернативные пути вложений. При этом даже рискованные активы, которые обычно приносят большую доходность, сейчас имеют пониженные ставки купона.

В этой связи HSBC прогнозирует рост интереса инвесторов к акциям различных компаний в разных странах. Он будет подкреплен политикой властей, снижающих риски обвала на рынках. Особое внимание авторы предлагают уделить азиатским облигациям — как государственным, так и корпоративным. Их эмитенты по-прежнему предлагают более высокую доходность по сравнению с развивающимися рынками и при этом в достаточной мере восстановились от последствий кризиса.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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