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Несколько ошибок, которые нельзя совершать при выращивании томатов

Несколько ошибок, которые нельзя совершать при выращивании томатов

Любой огородник может совершать ошибки. От этого никто не застрахован. Кто-то совершит одну ошибку, кто-то несколько. Разберемся, какие ошибки совершаются при выращивании томатов. Они не очень страшные, но вполне могут привести к значительному уменьшению урожая.


Первая ошибка — попытка высадить как можно больше растений на маленьком участке. Загущенность посадок не принесет ничего хорошего. Расстояние между растениями 60 см, и только в том случае, если томаты формируются в один ствол. При другом формировании расстояние должно быть увеличено. Соседние кусты не должны касаться друг друга.
Хозяева, желая дать томатам все — заботливо поливают растения. Это и есть вторая ошибка. Помидоры поливают после высадки, до того момента, пока они хорошо приживутся. А вот потом полив практически прекращают. Поливать томаты и подкармливать можно начинать, когда растения завязывают плоды. До этого времени не усердствуйте.



Чтобы дать растениям больше света — многие обрывают не только испорченные листья, но и здоровые. Делать этого нельзя, при острой необходимости можно за один раз оторвать всего 3 здоровых листика. Если вы оторвете больше, то нарушится испарение и плоды могут потрескаться. А вот старые, желтые или больные листья удалять нужно постоянно.
Есть огородники, которые точно уверены, что чем дольше свет — тем больший урожай они получат, стараются организовать круглосуточное освещение. Но это заблуждение. Растения не могут развиваться и расти постоянно. Им тоже нужен отдых. Поэтому освещения в 15 часов вполне достаточно.
Выщипывать пасынки нужно. Но многие делают это неправильно, стараясь выщипнуть его до самого основания. Тогда, спустя короткое время, на месте удаленного пасынка, вырастет новый. При выщипывании нужно оставлять небольшой пенек, всего 2 мм.
При покупке рассады не следует слушать тех продавцов, которые вас уверяют, что рассада с цветами даст более ранний урожай. Это не так. Цветы следует удалить при посадке.

Не расстраивайтесь, если не получилось вырастить хороший урожай с первой попытки. Узнав, какие ошибки не должны совершаться, узнав, как правильно выращивать томаты — у вас все получится. Выращивание этой культуры занятие довольно трудоемкое, поэтому только опыт поможет в нелегком деле.

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По материалам: planktons

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