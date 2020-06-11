Новая сексуальная ориентация - сколиосексуальность

Анастасия Иванова

Во всем мире уже сейчас насчитывается несколько десятков определений, которые применимы к сексуальной ориентации человека. Терминов гендерной идентичности настолько много, что впору запутаться и просвещенным людям, не говоря уже о простых обывателях. И с каждым днем этот список только растет. В данном материале пойдет речь об относительно новом и до конца не изученном движении ЛГБТ – сколиосексуальности.

Определение понятия

Термин «сколиосексуальность» появился не так давно. Обозначает он сексуальное влечение к нецисгендерным людям. А именно к трансгендерам, гендерквирам и небинарным личностям. При этом нельзя утверждать с полной уверенностью, что сколиосексуалы являются пансексуалами или же асексуалами.

В своих исследованиях американский психотерапевт Майкл Гишет говорит о том, что понятие «сколиосексуальность» вполне допустимо применять и для обозначения сексуального влечения к кому-либо из гендерквидного спектра.

В дословном же переводе «skolio» – означает «кривой». Гишет высказал предположение, что все сколиосексуалы так или иначе «сломленны». Однако существует и альтернативная версия. Согласно некоторым заявлениям, сколиосексуальльность выступает в роли некого ярлыка, который люди используют для того, чтобы оскорбить трансгендерную персону и даже выразить свое презрение.

Какого рода сколиосексуальность

На первый взгляд может показаться, что сколиосексуалами могут быть лишь лица мужского пола. Однако это не совсем соответствует истине. Хотя сексологи и признают, что мужчин среди сколиосексуалов гораздо больше, чем представительниц слабого пола.

Причины сколиосексуальности

Каждый отдельный случай физического влечения к нецисгендерным людям индивидуален и должен быть рассмотрен в частном порядке. Но сексологи все же выделили несколько основных причин, по которым людей так влечет запретная связь с трансгендерами:

Алок Вейд-Мэнон

Чувства или дань моде

Желание всячески подавить в себе любые задатки нетрадиционной ориентации. Ведь как известно, наше общество не приветствует однополых отношений, хоть и не отрицает их существование;Неуемная тяга к новым экспериментам в постели. Тот случай, когда человек перепробовал буквально все сексуальные развлечения, и жаждет новых ощущений.Подсознательное желание доминировать (пусть и в постели) и попытки доказать свое превосходство в той или иной степени. Это вовсе не означает, что сколиосексуал будет пренебрежительно относиться к своему партнеру или всячески унижать его. Однако его внутреннее «я» ликует от осознания своей маленькой победы над представителем своего пола (пусть и в прошлом).

Ответить на данный вопрос, порой, не удается и самим сколиосексуалам. Хотя некоторые из них действительно питают нежные чувства к своим «необычным» партнерам. Но чаще всего они стеснятся признаться в этом сами себе, не говоря уже об посторонних людях. Другие же, напротив, используют очередного симпатичного трансгендера в своих целях. И следует заметить, что чаще всего это взаимно равноценный обман. Где один не жалеет финансовых средств, в буквальном смысле покупая себе «экзотическую забаву», а другой (другая) не жалеет времени, сил и эмоций, чтобы удовлетворять прихоти своего щедрого друга.