Новогодние туры на Бали могут подешеветь на 40%

Влада Некрасова

Такая мера восстановления российского турпотока в эпоху «после пандемии» была озвучена на первом международном вебинаре, организованном Министерством туризма Индонезии, который прошел 10 июня. В рамках онлайн-встречи также были раскрыты подробности новых стандартов безопасности в республике.

Как Индонезия готовится к приему туристов, какие новшества, подтверждающие новые стандарты безопасного обслуживания гостей будут внедрены, как страна будет восстанавливать объемы российского турпотока – обо всем этом рассказали спикеры международного вебинара «Бали во время и после COVID-19. Новая глава в развитии туризма», организованного Министерством туризма Индонезии.

ИНДОНЕЗИЯ ГОТОВА К ПРИЕМУ ТУРИСТОВ

Когда мир начнет выздоравливать от пандемии, Индонезия широко распахнет объятия, чтобы встретить туристов и подарить им незабываемый и, конечно, безопасный отдых. Этими словами был открыт вебинар, который привлек порядка 200 посетителей – профессионалов турбизнеса.

«Да, мы с нетерпением ждем туристов, Индонезия полностью готова, как и прежде, обеспечивать гостям безопасный отдых», – подчеркнула Ниа Нисчая, замминистра туризма и креативной экономики республики Индонезия.

Г-жа Нисчая напомнила, что картина по коронавирусу на Бали и в целом в Индонезии – одна из лучших в мире. На сегодняшний день цифры такие: за время пандемии в Индонезии побороли болезнь 11 тыс. 414 человек, погибли 1 тыс. 923 человека. На Бали выздоровели 373 человека и 5 человек погибли.

Борьбу с коронавирусом в республике начали в феврале, тогда был запрещен въезд туристам из Китая и тем, кто посещал Китай за последние 14 дней. В марте был ограничен въезд в страну всем иностранным туристам и началась разработка нового подхода к требованиям безопасности и гигиены в рамках борьбы с вирусом.

В мае разработали протокол о чистоте, здоровье и безопасности (CHS Protocol) и частично возобновили внутреннее авиасообщение.

А на июнь запланировано внедрение новых правил чистоты и безопасности для туристов сначала в нескольких округах Индонезии – озеро Тоба (Северная Суматра), Джокьякарта, Ломбок, Лабуан Баджо (Флорес), Ликупанг (Сулавеси), Риау (Батам и Бинтан), Центральная и Западная Ява.

НА БАЛИ ТЕСТИРУЮТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Остров Бали стал первым островом Индонезии, где вступил в силу CHS Protocol. Этот проект был реализован Корпорацией по развитию туризма района Нуса Дуа, которая ведет мониторинг и отслеживает результаты. Как только протокол протестируют в Нуса Дуа, его внедрят и в других туристических районах Бали.

Как изменится отдых в отелях Бали, претерпит ли изменения проведение экскурсионных программ? Эти вопросы задавали многие участники вебинара. Ответ дала Наталья Сапутра, генеральный директор компании Pegasus Indonesia Travel.

Самое главное изменение в экскурсионных программах, согласно протоколу безопасности, – входные билеты на всевозможные туристические объекты теперь можно покупать онлайн. Это позволит избежать массового скопления людей в очередях и контролировать количество посетителей в каждой локации. Экскурсионные группы будут небольшими, но так было и до пандемии. Экскурсии на Бали, по словам эксперта, никогда не возили огромными автобусами.

КАК ИЗМЕНИТСЯ ОТДЫХ В ОТЕЛЯХ БАЛИ

Что касается изменений в отелях, Наталья Сапутра специально съездила в один из отелей Бали и сняла ролик, чтобы наглядно продемонстрировать участникам вебинара новые санитарные нормы.

На входе в отель гостям измеряют температуру, на регистрации выдают перчатки и антисептик для рук, вместе с ключом выдают карточку, на которой указаны контакты на случай ухудшения здоровья, вся информация об отеле теперь в электронном виде, а не на бумажных носителях.

Все гости должны соблюдать дистанцию, на общей территории отеля нужно находиться в масках. И даже на пляжах. Напомним, что все общественные пляжи на Бали пока закрыты, исключение – пляжи работающих отелей.

ОТДЫХ НА БАЛИ МОЖЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОДЕШЕВЕТЬ

Наталья Сапутра рассказала, что все ключевые отели на Бали вводят гибкую систему аннуляций и перебронирований. В ряде отелей можно без штрафа аннулировать бронь за 24 часа до поездки.

Также для стимуляции спроса отели думают над тем, чтобы продлить акцию раннего бронирования, дисконт по которой сейчас достигает 40-45%.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы отели в высокий сезон, т.е. декабрь – февраль - выставляли ценники низкого сезона. Это позволит заметно сэкономить в том числе на новогодних каникулах. В скором времени мы расскажем о решении отелей», – заявила Наталья Сапутра.

Эксперт также отметила, что по итогам 2020 г. они рассчитывают выйти на хорошие показатели 2019 г., в том числе за счет привлекательных цен.