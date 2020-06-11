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Обряд «Нить Ариадны» — для тех, кто ищет выход из безвыходной ситуации и решает нерешаемые задачи

Обряд «Нить Ариадны» — для тех, кто ищет выход из безвыходной ситуации и решает нерешаемые задачи

Будущее не всегда остается за темной завесой. Иногда мы можем подсмотреть, что нас там ждет, чтобы скорректировать судьбу. Ведь подсознание может подсказать выход из безвыходной ситуации.


Мы не всегда можем правильно распознать знаки Вселенной или подсказки подсознания, чтобы понять, в каком направлении двигаться дальше и как найти выход из безвыходной ситуации. Чтобы понять свои перспективы, трезво оценить сильные и слабые стороны и продолжить путь по гладкой дороге, редакция сайта dailyhoro.ru предлагает провести обряд «нить Ариадны», который подскажет, как вырваться из замкнутого круга.

Безвыходных ситуаций не бывает. И самое удивительное заключается в том, что выход вам уже известен. Вы уже знаете, как решить самую сложную проблему. Вам нужно лишь правильно распознать подсказки подсознания и выбрать актуальный ответ. А для того, чтобы распознать подсказки и найти ответы на все решения, вам понадобится обряд «Нить Ариадны», который позволит свести поиск решения самых сложных задач к минимуму.

Шаг первый. Возьмите лист бумаги и ручку. Расслабьтесь, освободитесь от посторонних мыслей. Ничего не нужно делать, можно спокойно посидеть в кресле или даже прилечь. От вас требуется лишь вспомнить что-то приятное из своего прошлого. Желательно вспомнить несколько ситуаций из жизни, когда вы нашли выход из затруднительного положения. Проговорите мысленно вашу роль и заслуги: что именно вы сделали для того, чтобы наладить свою жизнь. Ваша цель — вспомнить минимум 5 (можно больше) таких ситуаций и записать их. Это поможет настроиться на правильную волну.

Шаг второй. На том же листке вам нужно нарисовать три разные двери. Пофантазируйте на тему того, как выглядит дверь, за которой находится решение вашей проблемы. Фантазируйте смело, свободно, прислушиваясь к голосу интуиции. Как только 3 двери будут нарисованы, переходите к следующему шагу.



Шаг третий. Возьмите катушку обычных ниток (желательно белого или красного цвета). Подержите атрибут в руках, думая о своей проблеме. Произнесите заговор: «Нить (цвет нити), нить чистая, укажи путь, направь по верной дороге да так, чтобы не оступиться, не прогадать».

Шаг четвертый. Выполнив третий шаг, постарайтесь снова расслабиться: закройте глаза и подумайте о сложной ситуации, которая мучает вас в настоящее время. Сосредоточьтесь на ней на минуту, этого будет достаточно. После этого положите катушку на листок бумаги, задайте свой вопрос и раскрутите ее. Посмотрите возле какой двери остановилась катушка, и прочтите толкование.


Дверь № 1. Вам нужно снять с глаз повязку, за ней вы ничего не видите. Не бойтесь реальности и не ждите, что ситуация разрешится сама собой. Чем больше ждете, тем сильнее становится проблема. Оглянитесь по сторонам, у вас есть сильный помощник, который поможет вам пережить это смутное время. Пришло время рвать шаблоны и делать то, что велит сердце.
Дверь № 2. Рядом с вами могущественный покровитель. Вселенная приняла ваш запрос, услышала желания, и вскоре в жизнь придут серьезные перемены. Самое главное — не упустить момент. Соглашайтесь на любые предложения, какими бы авантюрными они ни казались на первый взгляд. Ближайшие месяцы станут для вас самыми запоминающимися. И то, как вы воспользуетесь подарками судьбы, зависит только от вас. Во избежание неприятностей стоит почистить карму, добавив в список добрых дел еще несколько.
Дверь № 3. Выход прямо перед вами. Да, сейчас ночь без луны, очень темная и мрачная, но приближается рассвет. Кризис — это всегда способ стать лучше. Сейчас ваши ресурсы истощены, возьмите паузу, чтобы набраться сил и восстановить внутреннее равновесие. Не бойтесь новых перемен, просто плывите по течению к новым берегам.
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По материалам: dailyhoro.ru

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