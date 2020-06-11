Опрос показал, кого россияне считают патриотами

Лидия Мартынова

Всё больше россиян считают патриотами тех, кто стремится улучшить страну и работает на её благо, при этом доля граждан, считающих, что патриотизм выражается просто в любви к стране, резко сократилась с 2018 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные на его сайте.

Патриот — это тот, кто любит свою страну, считают 47 процентов россиян. Этого мнения придерживается на 12 процентных пунктов меньше наших соотечественников, чем в 2018 году. Вторым по популярности определением патриотизма стала деятельная работа на благо своей страны (44 процента, +6 процентных пунктов с 2018 года), следует из материалов исследования.

Патриотизмом считают стремление к изменению положения дел в России и обеспечение ей достойного будущего 34 процента респондентов. Ещё 32 процента назвали патриотом того, кто будет защищать свою страну от нападок и обвинений. Число тех, кто считает патриотизмом честность в суждениях о стране, выросло за два года и составило 29 процентов.

Согласно результатам опроса, патриотами назвали себя 89 процентов респондентов. Значимыми успехами России за последние 10-15 лет опрошенные назвали присоединение Крыма, развитие армии и военной промышленности, спортивные достижения и развитие спорта, Олимпийские игры в Сочи, развитие сельского хозяйства и космической сферы.

Кроме того, 13 процентов россиян считают, что страна может гордиться президентом Владимиром Путиным, министром обороны Сергеем Шойгу, министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Также названы спортсмены, врачи и медики, ветераны и герои войны, труженики тыла и учёные.

Опрос проводился 6 июня методом телефонного интервью, в нём приняли участие 1600 совершеннолетних граждан.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать перечень мест российской государственности, где проводить торжества в День России. По её мнению, к выбору таких точек следует подключить не только экспертов, но и всех россиян. «Это мог бы быть всероссийский конкурс. И в случае если такая идея будет подхвачена в обществе, Совет Федерации, как верхняя палата российского парламента и палата регионов, вполне мог бы присоединиться к его проведению», — сказала она.