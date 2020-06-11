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Отец получил интимные фото от подруги дочери и устыдился

Отец получил интимные фото от подруги дочери и устыдилсяФото: Alex Wong / Getty Images

37-летний отец семейства рассказал о необычной ситуации, с которой столкнулся. 19-летняя подруга его дочери стала присылать ему интимные фото и оказывать знаки внимания, а он в ответ заблокировал ее. Устыдившийся отец обратился за советом к пользователям Reddit, поскольку не знает, как поступить, и чувствует себя виноватым за реакцию на действия девушки.

По словам юзера с ником idkdude56, дочь познакомилась с подругой по имени Брук (Brooke) в колледже около года назад. «Брук приходила в наш дом очень часто и всегда в ее присутствии мне было некомфортно», — пояснил отец. По словам мужчины, она не флиртовала напрямую, но обращала на него внимание, а он в ответ старался соблюдать дистанцию и игнорировал ее.

Однажды ночью автору поста пришли три сообщения с неизвестного номера. В них был эротический текст и два интимных фото без лица. Пока мужчина пытался понять, могла ли ему прислать подобное кто-то из бывших девушек, пришел ролик, на котором было видно лицо Брук.

От растерянности из-за произошедшего он пришел к дочери и сообщил ей о снимках и видео от ее подруги. Девушка заверила, что не давала подруге его номер телефона и сама удивлена ее действиями. В итоге они поссорились и перестали общаться. Мужчина написал Брук, чтобы та больше никогда не оставляла ему сообщения и заблокировал ее номер.

Девушка продолжала пытаться добиться его внимания, написав в личные сообщения в Instagram. Брук посчитала, что объект ее вожделения поступил неправильно, сообщив дочери об интимных фото. Девушку это расстроило, а мужчина начал испытывать чувство вины и задумался, корректно ли поступил. Однако в комментариях большинство пользователей поддержали его решение прекратить какую-либо коммуникацию с бывшей подругой дочери.

Ранее пользователь Reddit с ником Commander_reload рассказал, как случайно узнал интимные секреты покойной матери. По его словам, это произошло, когда он вместе с сестрой разбирал вещи женщины.

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По материалам: lenta.ru

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