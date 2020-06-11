Отели в Краснодарском крае разрешено открыть. Но только для местных

Анастасия Иванова

В Краснодарском крае сделали очередной шаг к открытию полноформатного курортного сезона. С 12 июня в регионе отменяют запрет на перемещение между муниципалитетами и открывают отели вместимостью до 50 номеров. Однако официально пока все это для местных жителей - в крае до 21 июня сохраняется карантин.

МЕЖДУ КУРОРТАМИ РАЗРЕШИЛИ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ

На заседании оперштаба Краснодарского края по борьбе с коронавирусом принято несколько важных решений, влияющих на туристический сезон. Правда, пока это касается лишь внутрирегионального туризма.

Так, с нуля часов 12 июня отменяется действие пропускного режима на передвижение между муниципалитетами региона, введенного из-за пандемии коронавируса. Также по предварительной записи смогут принимать посетителей музеи, заработают непродовольственные рынки на открытом воздухе. Разрешены деловые мероприятия численностью до 50 человек. Открываются торговые центры до 3000 кв.м.

ПЕРВЫМИ ОТКРОЮТСЯ ОТЕЛИ ДО 50 НОМЕРОВ

С 12 июня разрешено открываться отелям с номерным фондом до 50 комнат. Как подчеркнул глава региона Вениамин Кондратьев, в регионе установилась жаркая погода, и с учетом снятия ограничений на перемещение внутри региона местные жители поедут к морю и «им надо где-то остановиться на отдых».

При этом Кондратьев также обратил внимание, что внешний турпоток в регион постоянно растет. Только в Сочи за первые 10 дней авиатранспортом прибыло 10 тыс. человек. Правда, он не уточнил, что это за аудитория. В крае продолжает действовать карантин до 21 июня. Въезд в регион по-прежнему ограничен для приезжих из других регионов. Сохраняется обязательный масочный режим, необходимо соблюдение социальной дистанции.

Из других регионов в Краснодарский край пускают только туристов, прибывающих на санаторный отдых, при полном комплекте документов, включая отрицательный тест на коронавирус.

Так что решение открыть отели до 50 номеров сейчас ориентировано на местных туристов. По крайней мере, до 21 июня - даты окончания карантина. Как подчеркнул Кондратьев, пока планов продлевать карантин в крае нет.

СРОКОВ ОТКРЫТИЯ БОЛЬШИХ ОТЕЛЕЙ НЕТ

Открытие небольших отелей будет первым этапом для возобновления работы краевого гостиничного сектора. «Пусть большие гостиницы посмотрят, как откроются небольшие гостиницы. У нас хватает отелей и на 300-400 номеров, и дай бог, они тоже откроются», - заявил Кондратьев.

По его словам, в крае уже успешно работают санатории, и их опыт будет полезен и другим объектам размещения. Когда будет разрешено открыться гостиницам с большим номерным фондом, объявлено не было.

Как было заявлено на штабе, в Сочи 1614 объектов до 50 номеров суммарной емкостью 30 тыс. коек, в Геленджике – 467 таких гостиниц, в Анапе - 337 объектов, в Ейске – 25 отелей. Такие объекты размещения есть и в Туапсинском районе.