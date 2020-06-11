"Отобрать" Крым у России предлагает Климкин

Вадим Карасев

Павел Климкин бывший глава МИД Украины ответил на слова Зеленского о том, что России "будет стыдно" за Крым и предложил полуостров отобрать.

"Россия не отдаст добровольно Крым, его можно только отобрать", - написал Климкин на своей странице в Twitter.

Зеленский в своем интервью "Украинской правде" рассказал о планах восстановления отношений Киева и Москвы. Президент Украины уверен, что такие отношения наступят только после "возвращения" Крыма, так же он подчеркнул, что российский народ поймет свою ошибку и ему станет стыдно за воссоединение с полуостровом, сообщает РИАНовости.

Напомним, что в 2014 году прошел референдум, в котором практически все жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

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