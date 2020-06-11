Панин заступился за Ефремова

Вадим Карасев

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Актер Алексей Панин заступился за Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы. Его слова приводит НСН.

Панин призвал не сажать артиста в тюрьму. «Все приносят соболезнования погибшему человеку. Но Михаил Ефремов — великий артист, его нельзя сажать в тюрьму», — сказал актер.

Также Панин раскритиковал лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, который призвал посадить Ефремова. По его словам, после таких слов политика следует «заключить в психиатрическую больницу».

Ранее Жириновский призвал заключить Ефремова под стражу на 12 лет. Политик заявил, что в данном случае домашний арест недопустим. По его мнению, артист «сбежит за границу или напьется и выпадет из окна». Жириновский отметил, что только в 2020 году у Ефремова зарегистрировано 10 случаев нарушения ПДД, в том числе и пьяное вождение.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

10 июня в прокуратуре заявили, что артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ранее в его крови и моче обнаружили следы кокаина и каннабиноидов.