Пьяный уральский водитель попытался отбиться от полицейских с помощью змеи

Вадим Карасев

Житель Екатеринбурга, пойманный пьяным за рулем, во время задержания начал пугать полицейских змеей, пишет URA.Ru.

Как сообщили агентству в пресс-службе городского ГУ МВД, экипаж ДПС заметил подозрительный автомобиль в микрорайоне Уралмаш около 2 часов ночи и последовал за ним. После непродолжительной погони возле дома 61 по Кировоградской улице машина нарушителя была заблокирована.

Процесс извлечения водителя из авто очевидец снял на видео. На нем заметно, что мужчина стал угрожать полицейским змеей, которую зовут Кокаин. Мало понимающие в пресмыкающихся инспекторы постарались обезвредить рептилию, а заодно и водителя, с помощью веток. В итоге им удалось провести задержание. Позже выяснилось, что это колумбийский радужный удав, который не представляет угрозы для человека. Его направили в передержку.

"За рулем находился водитель с признаками опьянения. Нарушитель, ранее судимый местный житель 1963 года рождения, был доставлен в дежурную часть отдела полиции № 15 для разбирательства. Мужчина был привлечен к административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - отметили в пресс-службе екатеринбургской полиции.