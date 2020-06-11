Почему сперма горькая и что сделать, чтобы это исправить?

Лидия Мартынова

Вопрос, актуальный для всех любителей орального секса. Может ли сперма быть соленой на вкус? А сладкой? А кислой?

Ответим на все вопросы сразу: да, может.

Сперма может иметь практически любой вкус. Все зависит от мужчины – состояния его здоровья, образа жизни и соблюдаемой диеты.

Можно ли изменить вкус спермы? Да, все в ваших силах. Эта статья будет полезна не только мужчинам, но и их партнершам.

Приступаем к изучению вопроса.

Ты – то, что ты ешь

Научно доказано, что употребляемые нами продукты могут влиять на запах пота, слюны и других телесных жидкостей – взять к примеру грудное молоко. Напрашивается вывод: диета может также влиять и на вкус спермы мужчины. На эту тему пока нет достаточного количества исследований. Но давайте разберем известные факты.

Сообщается, что употребление следующих продуктов приводит к тому, что сперма приобретает горький запах и вкус:

А это продукты делают сперму более приятной на вкус

Чеснок;Лук;Брокколи;Капуста;Спаржа;Мясо;Молочные продукты.Сельдерей;Петрушка;Пырей;Корица;Мускатный орех;Ананас;Папайя;Апельсины.

Ошибочно полагать, будто употребление ананаса или петрушки сделает сперму очень сладкой. Они всего лишь снижают естественный уровень щелочности (нормальные показатели pH спермы – от 7.2 до 8.2).

Алкоголь

Алкоголь влияет на пот, на запах вашего тела. Следовательно, он может оказывать влияние и на вкус спермы. Считается, что употребление алкоголя делает ее более горькой и кислой. Но все это так же зависит и от типа алкоголя, который вы употребляете.

Например, считается, что крепкие напитки оказывают большее влияние, чем пиво или вино.

Как бы то ни было, чрезмерное употребление алкоголя не ведет ни к чему хорошему. Да, на данный момент существует не так много исследований, доказывающих пагубное влияние спиртного на вкус и запах спермы. Зато науке точно известно, что алкоголь негативно сказывается на качестве, количестве и подвижности сперматозоидов.

Табак

Не только алкоголь пагубно влияет на запах нашего тела. Сюда также стоит отнести табак, кофе и наркотические вещества. Здесь все аналогично – если это способно изменить запах пота и других выделений, значит это может повлиять и на вкусовые характеристики спермы.

А кроме этого, еще и на качество спермы и способность мужчины к зачатию.

Гигиена

Гигиена – залог здоровья. Если вы не соблюдаете элементарные правила гигиены, никакие продукты, напитки и иные средства не помогут вам сделать вашу сперму более приятной на вкус.

Простые правила, которые вам помогут:

Купите хорошее питательное мыло, которое подходит для ежедневного использования.Удаляйте волосы в интимной зоне (если вам так нравится больше) или используйте триммер.

Правильное питание, здоровый образ жизни и регулярные физические нагрузки – то, на что вам стоит обратить внимание. Даже если это существенно не повлияет на вкус и запах спермы, вы приведете тело в хорошую форму и повысите выносливость. Неплохой бонус, особенно когда дело касается секса.

Еще немного о вкусе

Подсластить

Фрукты, в которых содержится достаточное количество сахара: киви, черника, сливы и, разумеется, ананас.

Избавиться от соленого привкуса

Сельдерей содержит большую дозу витамина C и это играет вам на руку.

Сбалансировать pH

Полюбите клюкву – она делает сперму более приятной на вкус, так как помогает сбалансировать кислотно-щелочной баланс.

База

Вы состоите из воды. Как и ваша сперма. Если вы не будете употреблять достаточное количество обычной чистой воды, все остальные усилия будут тщетными.

Откровенно говоря, вкус спермы – это неплохой индикатор вашего здоровья. Если вкус или запах изменились, стоит пересмотреть свои привычки. Отправляясь в магазин, остановитесь у прилавков с фруктами и овощами. Это благотворно повлияет на ваше тело, ваше здоровье и вашу сексуальную жизнь.