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Появится ли "газовая ОПЕК" и будет ли в ней командовать Россия

Появится ли "газовая ОПЕК" и будет ли в ней командовать Россия
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанк
Александр СобкоВсе материалы

В последнее время вновь стала обсуждаться тема "газовой ОПЕК". Этому способствовали сразу несколько событий. В первую очередь, конечно, падение текущих цен на газ. Во-вторых, если говорить уже о долгосрочных сценариях, все более явные намерения Катара сильно расширить свои мощности заводов СПГ. В-третьих, очевидные успехи нефтяной ОПЕК+ даже в период беспрецедентного кризиса на рынке.

Наконец, если говорить о внутрироссийской повестке, то дискуссия о соотношении экспорта СПГ и трубопроводного газа сохраняется. Ведь и здесь при принятии каких-то обязательств в случае создания "газовой ОПЕК" необходимо также будет сформировать какие-то правила. Обсудим подробности, но спойлер раскроем сразу: идея "газовой ОПЕК" по сумме факторов выглядит намного менее перспективно по сравнению с нефтяной сферой.

Недавно Катар забронировал в Южной Корее мощности для постройки ста газовозов (сумма контракта чуть менее 20 миллиардов долларов), также еще несколько газовозов будет построено и в Китае. И хотя окончательное инвестрешение по новым заводам СПГ в Катаре еще не принято, сюжет с СПГ-танкерами говорит в пользу того, что расширение состоится. А оно запланировано значительное: плюс 49 миллионов тонн мощностей (в два этапа) по сравнению с 77 миллионами у Катара сейчас.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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