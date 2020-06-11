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Полицейские стаканом водки уговорили москвича не прыгать с 11 этажа

Полицейские стаканом водки уговорили москвича не прыгать с 11 этажа

Московские полицейские отговорили местного жителя от прыжка с 11 этажа, предложив ему выпить водку. Об этом рассказал агентству городских новостей "Москва" начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Владимир Васенин.

В полицию обратился москвич и рассказал, что на 11 этаже дома по улице Старобитцевская стоит мужчина. Прибывшие на место правоохранители заметили, что "на балконе, держась за оконные рамы, на краю подоконника стоит мужчина".

"Один из сотрудников, сержант полиции, остался на улице для наблюдения за действиями мужчины, находящегося в окне, и передачи информации своим коллегам. Другие сотрудники вошли в квартиру на 11 этаже. Хозяин квартиры объяснил стражам правопорядка, что его знакомый закрылся в комнате и встал на подоконник. Путем переговоров и слаженных действий сотрудникам полиции удалось спасти мужчину и затащить его обратно в квартиру", - отметил Васенин.

Согласно снятому полицейскими видео, сотрудники предложили мужчине выпить стакан водки. Когда гражданин потянулся за напитком, сотрудники схватили его и вернули в квартиру. На самом деле в стакане была налита вода вместо спиртного напитка.

Полицейские доставили 35-летнего жителя Подмосковья в отдел полиции и передали медикам. Сотрудников МВД, спасших мужчину, планируется поощрить.

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По материалам: uposters.ru

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