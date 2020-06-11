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Порядка 640 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ – Кравцов

Порядка 640 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ – Кравцов

На сегодняшний день порядка 640 тысяч выпускников будут сдавать Единый государственный экзамен, сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе».

Министр уточнил, что каждый регион будет самостоятельно решать исходя из ситуации, как проводить тестирование и диагностику.

«Обязательны телеметрия на входе, рассадка 1,5 метра друг от друга сдающих. Обязательны обработка рук и ношение масок организаторами. Есть и некоторые другие требования, которые обеспечивают безопасное проведение экзаменов», – сказал Кравцов.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. В 2022 году в число обязательных предметов для выпускников также планируется ввести иностранный язык.

# Общество
По материалам: edu.ru

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