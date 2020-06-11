Пожизненно лишать прав за вождение в нетрезвом виде предлагают в Совфеде

Вадим Карасев

Лишать водительских прав пожизненно следует за неоднократное нарушение правил дорожного движения в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, считает Сергей Леонов.

"Я имею отношение к медицине и могу заявить, что лечение от таких зависимостей долгосрочного результата не даст. И пациенты часто срываются и заново начинают употреблять наркотические вещества или алкоголь", - сказал сенатор.

Он отметил, что сейчас довольно мягкое наказание для водителей, которые в состоянии алкогольного опьянения сели за руль. Леонов предложил за первое нарушение лишать прав - на один год, за второе нарушение - на два года, а за третье - пожизненно.

Также он отметил, что нужно установить межведомственное взаимодействие. Если человек лечится в клинике от зависимости, необходимо автоматически сообщать об этом в ГИБДД и приостанавливать действие прав, и только после предоставления справки о хорошем состоянии возвращать право на управление автотранспортом, пишут РИАНовости.

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