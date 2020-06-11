Практически все без масок: в сети показали фото переполненной электрички Киев-Нежин
Сегодня, 13:42 Алексей Вольцев
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»
После очередного этапа смягчения карантина, «Укрзалізниця» запустила пригородные поезда и электрички. Поезда, идущие в столицу, переполнены. Пассажиры в них почти все без масок, дистанция в полтора метра не соблюдается. Работники «Укрзалізниці» при этом бездействуют.
Фото из вагона поезда Киев-Нежин опубликовала в Facebook Лена Кобыжзькая.
В сети пишут, что вагоны, которые ездят по железным дорогам Украины, уже давно нужно вывести из подвижного состава.
Напомним, с 1 июня в 10 областях Украины возобновили движение пригородных поездов. С 15 июня в столице запустят Kyiv Boryspil Express.127 Сделайте "ФАКТЫ"
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По материалам: fakty.ua