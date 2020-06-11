Практически все без масок: в сети показали фото переполненной электрички Киев-Нежин

Алексей Вольцев

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

После очередного этапа смягчения карантина, «Укрзалізниця» запустила пригородные поезда и электрички. Поезда, идущие в столицу, переполнены. Пассажиры в них почти все без масок, дистанция в полтора метра не соблюдается. Работники «Укрзалізниці» при этом бездействуют.

Фото из вагона поезда Киев-Нежин опубликовала в Facebook Лена Кобыжзькая.

В сети пишут, что вагоны, которые ездят по железным дорогам Украины, уже давно нужно вывести из подвижного состава.

Напомним, с 1 июня в 10 областях Украины возобновили движение пригородных поездов. С 15 июня в столице запустят Kyiv Boryspil Express.