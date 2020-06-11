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Представители Human Rights Watch раскритиковали решение Трампа по МУС

Представители Human Rights Watch раскритиковали решение Трампа по МУС
Представители правозащитной организации Human Rights Watch раскритиковали решение американского президента Дональда Трампа о санкциях против людей, связанных с расследованиями Международного уголовного суда (МУС), и призвали международное сообщество вмешаться.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о санкциях против лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении военных и других служащих в США, обвинив эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции и заподозрив во влиянии России.

"Нападки США на МУС - это попытка помешать жертвам, будь то в Афганистане, Израиле или Палестине, восстановить справедливость. Страны, которые поддерживают международное правосудие, должны помешать этой попытке воспрепятствования (работе МУС - ред.)", - говорится в сообщении заместителя директора офиса в Вашингтоне организации Human Rights Watch Андреа Прасов.

"США стремятся ввести санкции в отношении прокуроров МУС просто за то, что они выполняют свою работу - стремятся привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях. Презрение администрации Трампа к мировому правопорядку очевидно. Страны-члены МУС должны дать понять, что такое запугивание не сработает", - написала в свою очередь старший советник по программе международного правосудия организации Лиз Эвенсон.


Фату Бенсуда в 2017 году попросила судей выдать разрешение на расследование по делу о предполагаемых военных преступлениях, совершенных военными США, ЦРУ и службами безопасности Афганистана, и преступлениях против человечества, совершенных радикальным движением "Талибан". МУС поддержал этот запрос, дав разрешение.
# В мире
По материалам: ria.ru

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