Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Преимущества работы с компанией Онка

Мемориальный комплекс, выполненный из памятника, ограды и дополнительных элементов, это самый лучший способ сохранить память о любимом человеке.

Не всегда человек знает, куда можно обратиться за услугой изготовления памятника, чтобы увековечить память о своих близких. Компания «Онка» осуществляет изготовление памятников любой сложности из натурального камня (гранита) и гранитной крошки.

На сайте студии-мастерской https://onka.by/ изготовить памятник высокого качества можно по минимальной стоимости от производителя. Надгробные плиты выполняются по индивидуальным размерам и с учетом персональных (индивидуальных) предпочтений заказчика. Опытный художники нанесут на камень необходимое изображение и памятную надпись.

Преимущества заказа памятников в студии «Онка»

Каждый клиент, заказавший памятник или полноценный мемориальный комплекс в студии-мастерской по работе с натуральным камнем «Онка» получает ряд неоспоримых преимуществ, среди которых стоит отметить следующие:

  • Бесплатный выезд мастера-строителя для выполнения замера площадки по установке будущего памятника, надгробия или мемориального комплекса (только по территории города Минск).
  • Оперативное прибытие специалиста для выполнения необходимых замеров в любую точку Беларуси не позднее чем через 3 дня после подачи заявки.
  • Для оформления заказа не нужно никуда выезжать, весь перечень предоставляемых услуг можно просмотреть онлайн на официальном сайте компании по ссылке onka.by.
  • На всю продукцию и выполненные работы выдается гарантия сроком на 10 лет.
  • Минимальная стоимость гранитных памятников в стране от производителя, без участия посредников, перекупов и дилерских сетей.
  • По желанию клиента памятник будет изготовлен из гранита любого цвета (из предложенных, или имеющихся в наличии).
  • Высокое качество исполнения монтажных работ в минимально короткие сроки.

Если вы сомневаетесь или не можете выбрать подходящую модель, обязательно посетите официальный сайт студии-мастерской «Онка», на котором представлено около 1000 готовых экземпляров. Дополнительно, специалисты-скульпторы смогут выполнить любой заказ по наброскам или чертежам заказчика. После окончания монтажных работ будут выполнены все мероприятия по благоустройству прилегающей территории.

Для получения консультации по любому вопросу воспользуйтесь формой обратной связи на сайте или позвоните по телефону +375-44-774-87-61.

# Строительство

Последние новости

Нумерология денег: что о вас расскажет сумма, которая лежит в кошельке прямо сейчас?
Нумерология денег: что о вас расскажет сумма, которая лежит
Парки федеральных музеев России откроются с 16 июня
Парки федеральных музеев России откроются с 16 июня
Крупнейший музыкальный фестиваль мира вновь перенесли из-за коронавируса
Крупнейший музыкальный фестиваль мира вновь перенесли из-за
Китайские военные эксперты высоко оценили факт испытания «Арматы» в Сирии
Китайские военные эксперты высоко оценили факт испытания «Арматы» в
Сенатор рассказал об "обострении санкционной лихорадки" США
Сенатор рассказал об "обострении санкционной лихорадки" США
Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка друзьях из-за погромов
Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка друзьях из-за погромов
У Молдавии без российского кредита нет денег продолжать карантин — премьер
У Молдавии без российского кредита нет денег продолжать карантин —
Курс доллара впервые за неделю поднялся выше 69 рублей
Курс доллара впервые за неделю поднялся выше 69 рублей
В сети обсуждают два похожих образа Кейт Миддлтон и Меган Маркл
В сети обсуждают два похожих образа Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Преимущества работы с компанией Онка
Преимущества работы с компанией Онка
Disney снимет мюзикл на песни Лайонела Ричи
Disney снимет мюзикл на песни Лайонела Ричи
Мишустин утвердил особенный график сдачи ЕГЭ в 2020 году
Мишустин утвердил особенный график сдачи ЕГЭ в 2020 году

Топ на сегодня

Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи

Еще по теме

Изготовление памятников по самым выгодным ценам
Изготовление памятников Горячий ключ
Какой камень выбрать для надгробного памятника?
Изготовление могильных памятников