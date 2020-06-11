Преимущества работы с компанией Онка

Роман Иванов

Мемориальный комплекс, выполненный из памятника, ограды и дополнительных элементов, это самый лучший способ сохранить память о любимом человеке.

Не всегда человек знает, куда можно обратиться за услугой изготовления памятника, чтобы увековечить память о своих близких. Компания «Онка» осуществляет изготовление памятников любой сложности из натурального камня (гранита) и гранитной крошки.

На сайте студии-мастерской https://onka.by/ изготовить памятник высокого качества можно по минимальной стоимости от производителя. Надгробные плиты выполняются по индивидуальным размерам и с учетом персональных (индивидуальных) предпочтений заказчика. Опытный художники нанесут на камень необходимое изображение и памятную надпись.

Преимущества заказа памятников в студии «Онка»

Каждый клиент, заказавший памятник или полноценный мемориальный комплекс в студии-мастерской по работе с натуральным камнем «Онка» получает ряд неоспоримых преимуществ, среди которых стоит отметить следующие:

Бесплатный выезд мастера-строителя для выполнения замера площадки по установке будущего памятника, надгробия или мемориального комплекса (только по территории города Минск).

Оперативное прибытие специалиста для выполнения необходимых замеров в любую точку Беларуси не позднее чем через 3 дня после подачи заявки.

Для оформления заказа не нужно никуда выезжать, весь перечень предоставляемых услуг можно просмотреть онлайн на официальном сайте компании по ссылке onka.by.

На всю продукцию и выполненные работы выдается гарантия сроком на 10 лет.

Минимальная стоимость гранитных памятников в стране от производителя, без участия посредников, перекупов и дилерских сетей.

По желанию клиента памятник будет изготовлен из гранита любого цвета (из предложенных, или имеющихся в наличии).

Высокое качество исполнения монтажных работ в минимально короткие сроки.

Если вы сомневаетесь или не можете выбрать подходящую модель, обязательно посетите официальный сайт студии-мастерской «Онка», на котором представлено около 1000 готовых экземпляров. Дополнительно, специалисты-скульпторы смогут выполнить любой заказ по наброскам или чертежам заказчика. После окончания монтажных работ будут выполнены все мероприятия по благоустройству прилегающей территории.

Для получения консультации по любому вопросу воспользуйтесь формой обратной связи на сайте или позвоните по телефону +375-44-774-87-61.