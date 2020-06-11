Президентский рейтинг Зеленского просел ниже 40%
Сегодня, 18:35 Анастасия Иванова
Если бы выборы президента состоялись в конце мая или в первые дни лета 2020 года, во второй тур вышли бы нынешний глава государства Владимир Зеленский и пятый президент Петр Порошенко, к которому подбирается сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко. Это видно из результатов нового опроса от Киевского международного института социологии.
Голоса опрошенных украинцев, которые определились с симпатиями и хотят проголосовать, распределились так:
37,6% — Зеленский (40,9% в опросе 26–30 апреля и 42,6% – 17-25 апреля);
16,2% – Порошенко (15,7% — 14,9%);
13,2% – Юрий Бойко (8,9% — 12,2%);
8,7% – Юлия Тимошенко (8,7% — 9,7%);
6,8% – Игорь Смешко (9,2% — 6,4%);
4,4% – Олег Ляшко (4,0% — 3,5%);
4,4% - Анатолий Гриценко (-);
3,0% – Святослав Вакарчук (1,5% — 1,8%);
2,0% - Александр Вилкул (-);
3,6% – остальные.
Опрос с 24 апреля по 4 июня 2020 года включительно проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера по случайным номерам мобильных телефонов. Опрошены 4000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - от 0,4% до 1,7%.
По материалам: gogetnews.info