Проголосовавшие москвичи примут участие в розыгрыше призов

Вадим Карасев

Жители Москвы, сделавшие свой выбор во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, смогут принять участие в масштабном розыгрыше 2 миллионов сертификатов. Данные призы можно будет потратить на оплату различных товаров или услуг, парковок, получить скидки в ресторанах города. Об этом стало известно РБК.

Этой акции дано название «Миллион призов», являющейся программой субсидирования потребительского спроса. Она позволит внести в экономику страны до 10 миллиардов рублей. Программа стартует с 25 июня и продлится до 1 июля включительно. Получить сертификат смогут только те, кто принял участие в голосовании по изменениям, вносимым в Конституцию РФ.

Глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк считает, что такие программы субсидирования, когда правительство предоставляет сертификаты гражданам на приобретение товаров или услуг, нужны для того, чтобы помочь бизнесу. Такие акции сейчас проходят по всему миру и направлены на стимулирование восстановления предприятий сферы торговли и услуг, которые пострадали в период пандемии коронавируса.

По словам Немерюка, через портал «Активный гражданин» жители получат более 2 миллионов сертификатов, которыми смогут оплатить необходимые товары и услуги. Реализовать их будет возможно только в московских организациях. К акции присоединилось более чем 3 тысячи магазинов, среди которых присутствуют «Пятерочка», «Магнит», «Азбука вкуса», «Карусель» и другие.

С инициативой программы выступила Московская торгово-промышленная палата. Предложение было поддержано мэром столицы Сергеем Собяниным.

Сертификаты получат все проголосовавшие, независимо сделали ли они свой выбор очно или дистанционно. После голосования гражданам выдадут код, по которому будут разыграны баллы. После проведения розыгрыша начисленные баллы можно будет реализовать.

Алексей Немерюк отметил, что финансирование программы осуществляет правительство Москвы. А организации-участники предоставляют скидки и бонусы.

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