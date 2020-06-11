Провокация и глупость — реакция на заявление о прослушке Иванишвили

Влада Некрасова

Посольство США в Грузии должно ответить на скандальное заявление одного из лидеров оппозиции Губаза Саникидзе о том, что американское диппредставительство прослушивает телефонные разговоры председателя правящей в стране партии «Грузинская мечта», заявил журналистам первый вице-спикер парламента страны Гия Вольский.

«Это скандальное заявление, источник этого заявления настолько незначителен на политической арене, что мы можем даже не обращать на это внимания, но я все же считаю, что представительство США на некотором уровне должно отреагировать на эту чушь», — заявил Вольский.

Один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия назвал заявление бывшего депутата Губаза Саникидзе «забавной глупостью».

«Среди глупостей есть некоторые хорошие развлекательные глупости — это развлекательная глупость», — заявил Бокерия.

Как сообщало ИА Newstes, Саникидзе заявил в эфире телеканала «ТВ-Пирвели», что телефонные разговоры экс-премьера и Иванишвили прослушиваются посольством США в Грузии. Он рассказывал о событиях 20 июня 2019 года, когда силовики разогнали штурмовавших здание парламента оппозиционеров. По мнению Саникидзе, Иванишвили отдал приказ применять резиновые пули через начальника Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе лично, а не по телефону, что и говорит о прослушке.

«В ночь на 20 июня Бахтадзе (Мамука Бахтадзе возглавлял тогда правительство) вышел ровно на 13 минут раньше и заявил, что мы не „Единое национальное движение“ и не стреляем резиновыми пулями. Стрельба началась ровно через 13 минут. По моей версии, эти 13 минут — ровно то время, сколько потребовалось Анзору Чубинидзе для того, чтобы спуститься из резиденции Бидзины, так как он не отдал бы по телефону этот приказ. Это исключено, так как я уверен, что посольство США прослушивает его разговоры. Является ли это законным или незаконным, я не знаю. Прослушивают, работают так. Он бы не оставил факт в телефонном разговоре, мол, стреляйте. Оправил Анзора Чубинидзе, а приказ уже отдал Анзор Чубинидзе», — сказал Губаз Саникидзе.

20 июня прошлого года в Тбилиси должна была начать работу Межпарламентская ассамблея православия (МАП). Первое заседание открыл депутат Госдумы России Сергей Гаврилов, который является президентом МАП. На этом ее работа и завершилась, так как члены партии «Единого национального движения» и «Европейской Грузии» кинулись к президиуму, где находился Гаврилов. Российскую делегацию из зала заседаний выводили под охраной, потому что иначе ее безопасность обеспечить было невозможно. Далее вечером в Тбилиси началась многотысячная акция протеста, завершившаяся беспорядками и попыткой взятия здания парламента Грузии. Полиция подавила беспорядки, применив специальные средства. В столкновениях пострадали 250 человек, 80 из которых были полицейскими. Всего после столкновений с полицией перед парламентом Грузии задержали 305 участников акции, из них 121 человек был отправлен под арест.