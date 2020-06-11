Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Провокация и глупость — реакция на заявление о прослушке Иванишвили

Провокация и глупость — реакция на заявление о прослушке Иванишвили

Провокация и глупость — реакция на заявление о прослушке Иванишвили

Посольство США в Грузии должно ответить на скандальное заявление одного из лидеров оппозиции Губаза Саникидзе о том, что американское диппредставительство прослушивает телефонные разговоры председателя правящей в стране партии «Грузинская мечта», заявил журналистам первый вице-спикер парламента страны Гия Вольский.

«Это скандальное заявление, источник этого заявления настолько незначителен на политической арене, что мы можем даже не обращать на это внимания, но я все же считаю, что представительство США на некотором уровне должно отреагировать на эту чушь», — заявил Вольский.

Один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия назвал заявление бывшего депутата Губаза Саникидзе «забавной глупостью».

«Среди глупостей есть некоторые хорошие развлекательные глупости — это развлекательная глупость», — заявил Бокерия.

Как сообщало ИА Newstes, Саникидзе заявил в эфире телеканала «ТВ-Пирвели», что телефонные разговоры экс-премьера и Иванишвили прослушиваются посольством США в Грузии. Он рассказывал о событиях 20 июня 2019 года, когда силовики разогнали штурмовавших здание парламента оппозиционеров. По мнению Саникидзе, Иванишвили отдал приказ применять резиновые пули через начальника Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе лично, а не по телефону, что и говорит о прослушке.

«В ночь на 20 июня Бахтадзе (Мамука Бахтадзе возглавлял тогда правительство) вышел ровно на 13 минут раньше и заявил, что мы не „Единое национальное движение“ и не стреляем резиновыми пулями. Стрельба началась ровно через 13 минут. По моей версии, эти 13 минут — ровно то время, сколько потребовалось Анзору Чубинидзе для того, чтобы спуститься из резиденции Бидзины, так как он не отдал бы по телефону этот приказ. Это исключено, так как я уверен, что посольство США прослушивает его разговоры. Является ли это законным или незаконным, я не знаю. Прослушивают, работают так. Он бы не оставил факт в телефонном разговоре, мол, стреляйте. Оправил Анзора Чубинидзе, а приказ уже отдал Анзор Чубинидзе», — сказал Губаз Саникидзе.

20 июня прошлого года в Тбилиси должна была начать работу Межпарламентская ассамблея православия (МАП). Первое заседание открыл депутат Госдумы России Сергей Гаврилов, который является президентом МАП. На этом ее работа и завершилась, так как члены партии «Единого национального движения» и «Европейской Грузии» кинулись к президиуму, где находился Гаврилов. Российскую делегацию из зала заседаний выводили под охраной, потому что иначе ее безопасность обеспечить было невозможно. Далее вечером в Тбилиси началась многотысячная акция протеста, завершившаяся беспорядками и попыткой взятия здания парламента Грузии. Полиция подавила беспорядки, применив специальные средства. В столкновениях пострадали 250 человек, 80 из которых были полицейскими. Всего после столкновений с полицией перед парламентом Грузии задержали 305 участников акции, из них 121 человек был отправлен под арест.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

В Великобритании захотели пересчитать число жертв коронавируса
В Великобритании захотели пересчитать число жертв коронавируса
Российский мультфильм "Фиксики" показали в Южной Корее
Российский мультфильм "Фиксики" показали в Южной Корее
Ведущий «Пусть говорят» ответил на обвинения в подмене жены погибшего Захарова
Ведущий «Пусть говорят» ответил на обвинения в подмене жены погибшего
Энергокомпаниям могут возместить часть расходов на защиту от коронавируса
Энергокомпаниям могут возместить часть расходов на защиту от
Провокация и глупость — реакция на заявление о прослушке Иванишвили
Провокация и глупость — реакция на заявление о прослушке Иванишвили
Одиночный атом рубидия удержали в оптической ловушке в течение сорока секунд
Одиночный атом рубидия удержали в оптической ловушке в течение сорока
Минздрав призвал россиян соблюдать масочный режим в выходные дни
Минздрав призвал россиян соблюдать масочный режим в выходные дни
SIM-карту Ефремова использовали для входа в Telegram
SIM-карту Ефремова использовали для входа в Telegram
Шахтеры в ЛНР подняли бунт из-за долгов по зарплате
Шахтеры в ЛНР подняли бунт из-за долгов по зарплате
В ДНР к итоговой аттестации не допустят учеников с температурой
В ДНР к итоговой аттестации не допустят учеников с температурой
Московские медики прибыли в Ингушетию для помощи в борьбе с коронавирусом
Московские медики прибыли в Ингушетию для помощи в борьбе с
Обряд «Нить Ариадны» — для тех, кто ищет выход из безвыходной ситуации и решает нерешаемые задачи
Обряд «Нить Ариадны» — для тех, кто ищет выход из безвыходной

Топ на сегодня

Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи

Еще по теме

Грузинский депутат прокомментировал задержание граждан Украины в Тбилиси
"Грузинская мечта" выдвинула Кобахидзе на пост спикера парламента Грузии
Экзитполы показали победу правящей партии на выборах в Грузии
Премьер Грузии заявил об отставке