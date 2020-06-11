Провокация и глупость — реакция на заявление о прослушке Иванишвили
Посольство США в Грузии должно ответить на скандальное заявление одного из лидеров оппозиции Губаза Саникидзе о том, что американское диппредставительство прослушивает телефонные разговоры председателя правящей в стране партии «Грузинская мечта», заявил журналистам первый вице-спикер парламента страны Гия Вольский.
Один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия назвал заявление бывшего депутата Губаза Саникидзе «забавной глупостью».
Как сообщало ИА Newstes, Саникидзе заявил в эфире телеканала «ТВ-Пирвели», что телефонные разговоры экс-премьера и Иванишвили прослушиваются посольством США в Грузии. Он рассказывал о событиях 20 июня 2019 года, когда силовики разогнали штурмовавших здание парламента оппозиционеров. По мнению Саникидзе, Иванишвили отдал приказ применять резиновые пули через начальника Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе лично, а не по телефону, что и говорит о прослушке.
20 июня прошлого года в Тбилиси должна была начать работу Межпарламентская ассамблея православия (МАП). Первое заседание открыл депутат Госдумы России Сергей Гаврилов, который является президентом МАП. На этом ее работа и завершилась, так как члены партии «Единого национального движения» и «Европейской Грузии» кинулись к президиуму, где находился Гаврилов. Российскую делегацию из зала заседаний выводили под охраной, потому что иначе ее безопасность обеспечить было невозможно. Далее вечером в Тбилиси началась многотысячная акция протеста, завершившаяся беспорядками и попыткой взятия здания парламента Грузии. Полиция подавила беспорядки, применив специальные средства. В столкновениях пострадали 250 человек, 80 из которых были полицейскими. Всего после столкновений с полицией перед парламентом Грузии задержали 305 участников акции, из них 121 человек был отправлен под арест.