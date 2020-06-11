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Путин и Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом

Путин и Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом, подчеркнули важность поэтапного восстановления в полном объеме двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля.

"Затронуты актуальные аспекты противодействия пандемии коронавирусной инфекции. Подчеркнута важность поэтапного, по мере снятия ограничительных мер, восстановления в полном объеме двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей", - говорится в сообщении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Политика
По материалам: ria.ru

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