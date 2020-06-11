Путин и Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом

Влада Некрасова

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом, подчеркнули важность поэтапного восстановления в полном объеме двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля.

"Затронуты актуальные аспекты противодействия пандемии коронавирусной инфекции. Подчеркнута важность поэтапного, по мере снятия ограничительных мер, восстановления в полном объеме двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей", - говорится в сообщении.